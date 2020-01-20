Governo do ES quer adiar recolhimento de ICMS de cidades afetadas pela chuva

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, logo após a solenidade de assinatura de convênio para restauro do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui. "Hoje me reuni com a Secretaria da Fazenda e outras áreas do governo para definirmos as políticas de apoio às comunidades afetadas pela chuva, como o recolhimento do ICMS das pessoas que perderam tudo e que certamente vamos adiar o recolhimento. Também vamos definir sobre as linhas de financiamento mais adequado, no Banestes, para os comerciantes que vão retomar suas atividades", informou o governador.