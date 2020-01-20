Adiamento do recolhimento do ICMS e linhas de crédito no Banestes estão entre as alternativas que o governo do Estado está planejando em auxílio às comunidades afetadas pelas chuvas na Região Sul no final de semana. Dentre as cidades afetadas estão Iconha, Vargem alta e Alfredo Chaves.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, logo após a solenidade de assinatura de convênio para restauro do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui. "Hoje me reuni com a Secretaria da Fazenda e outras áreas do governo para definirmos as políticas de apoio às comunidades afetadas pela chuva, como o recolhimento do ICMS das pessoas que perderam tudo e que certamente vamos adiar o recolhimento. Também vamos definir sobre as linhas de financiamento mais adequado, no Banestes, para os comerciantes que vão retomar suas atividades", informou o governador.
Casagrande informou que no momento as cidades afetadas pelas chuvas estão na fase do atendimento emergencial, acolhendo as pessoas e promovendo a limpeza das ruas e desobstruindo os acessos a comunidades do interior. "O mosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, visitou os municípios pela manhã, acompanhou os trabalhos e estamos agora avaliando como vamos poder auxiliar estas cidades", acrescentou.
Ele avalia que os municípios afetados pelo temporal vão levar semanas e até meses para voltar a normalidade. "Se não chover, em algumas semanas a vida volta ao normal. Já as obras perduram por um bom tempo, casas vão ser construídas, pontes, novos acessos, obras de infraestrutura e de habitação que demoram meses e meses para concluir, mas vamos dar início", explicou Casagrande.
Governo do ES quer adiar recolhimento de ICMS de cidades afetadas pela chuva