Casa parcialmente destruída pela chuva que atingiu Vargem Alta Crédito: FoqueMe vídeos

Your browser does not support the audio element. Reconstrução de cidades no Sul do ES passará por retirada de casas das áreas de risco

A reconstrução das casas destruídas pelas chuvas, que atingiram os municípios no Sul do Espírito Santo, passará por um reordenamento urbano, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Isto significa que, as residências que estavam em áreas de risco serão reconstruídas em locais diferentes de onde estavam originalmente.

"É essencial que se faça esse reordenamento territorial para que as unidades que estão em áreas de risco possam ser removidas e colocadas em outros lugares. Nós não podemos controlar a natureza, mas devemos fazer o máximo para que, em eventos climáticos adversos, a gente preserve a vida humana. E uma forma de fazer isso é retirando as famílias dessas regiões" Gustavo Canuto - Ministro do Desenvolvimento Regional

Canuto ressaltou que o trabalho de reordenamento urbano, apesar de ser necessário, não é simples. "É claro que existe um custo elevado nisso e também uma questão social, porque você simplesmente não desloca as pessoas de onde sempre viveram, de uma hora para outra. Mas isso precisa ser trabalhado e é para isso que o governo federal está aqui. Precisamos juntos mudar essa realidade", destacou.

As casas que precisarão passar por esse plano de reordenamento urbano, segundo o ministro, são aquelas localizadas muito próximas aos rios, em regiões de encostas. Segundo Canuto, um mapeamento dessas áreas de risco será feito com ajuda do governo federal, para então elaborar um plano de modificações.