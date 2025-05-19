Chapot Presvot: o que dizem moradores sobre correção no nome da rua

Placa de identificação da rua Chapot Presvot na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta em O erro foi destacado porem reportagem publicada após a escolha do novo papa, Leão XIV , cujo nome e batismo é Robert Prevost, com sobrenome idêntico ao do cirurgião homenageado na rua da Praia do Canto.

A maioria das pessoas ouvidas na Rua Chapot Presvot se mostrou favorável à mudança do nome, como forma de corrigir um erro histórico. Alguns disseram até conhecer a homenagem ao cirurgião, mas admitiram não saber que o sobrenome dele havia sido escrito de forma errada. Confira as opiniões:

Joseli Rocha saiu em defesa da correção do nome da rua Crédito: Vitor Jubini

Gerente de uma loja na Chapot Presvot há mais de uma década, Joseli Rocha, de 60 anos, ficou surpresa com a informação sobre a grafia do nome da rua: “Não sabia que estava errado. Sabia que era uma homenagem a alguém, porque um tempo atrás fui pesquisar por curiosidade. Descobri que era de um médico, mas não me lembro os detalhes agora", declara.

"Acho que tem que corrigir, sim. Por coincidência, o nosso papa agora tem o mesmo sobrenome. Então, o nome da rua precisa ser corrigido”, afirma Joseli.

Simone Balarini afirma que homenagem na rua não pode conter erro Crédito: Vitor Jubini

A comerciante Simone Balarini, moradora da Praia do Canto há quase 30 anos e da rua há cerca de 10 anos, também é favorável à correção. “Eu sabia que era um médico, mas não lembrava direito a história. Quando me mudei, cheguei a ler a respeito. Se foi uma homenagem, não deveria conter erro. Havendo esse erro, precisa ser corrigido — mesmo quase 80 anos depois. É uma situação que, para mim, é clara."

Maria Célia Stancini não conhecia o erro nem a história por trás da homenagem na rua Crédito: Vitor Jubini

A aposentada Maria Célia Stancini, de 74 anos, também não conhecia o erro nem a história por trás da homenagem. Ao saber que o médico homenageado realizou uma cirurgia histórica de separação de gêmeas siamesas capixabas, ela defendeu a correção do nome: “O que está errado deve ser corrigido”, destaca.

José Eli Vieira acha melhor não alterar o nome da Rua Chapot Presvot Crédito: Vitor Jubini

Já o motorista e microempresário José Eli Vieira da Silva, de 63 anos, posiciona-se contra a correção, preferindo que a rua continue com o nome atual. “Todo mundo já conhece a rua por esse nome. Depois de 80 anos, é melhor não alterar, deixa do jeito que está.”

Bruno afirma que a homenagem precisa ser com o nome certo Crédito: Vitor Jubini

O médico Bruno, de 42 anos, também desconhecia a grafia incorreta e a história do homenageado, mas se mostra favorável à mudança. “Tem que homenagear com o nome certo, né? Mesmo depois desses anos. O pessoal já está acostumado, mas é melhor corrigir”, defende.

Quem foi Eduardo Chapot-Prévost

Eduardo Chapot-Prévost dá nome a rua da Praia do Canto Crédito: FioCruz

Cirurgião homenageado na rua da Praia do Canto, Eduardo Chapot-Prévost ganhou notoriedade mundial ao realizar, pela primeira vez na história, em 1900, na Casa de Saúde São Sebastião do Rio de Janeiro, uma cirurgia para separação de duas meninas toracoxifópagas.

“Maria e Rosalina eram capixabas, nascidas em Afonso Cláudio, e tinham 7 anos na época, ligadas pelo fígado. Foram levadas ao Rio de Janeiro porque eram parentes de um político importante da época, o deputado federal José Pinheiro Júnior”, contextualiza o historiador Fernando Achiamé.

Segundo a Academia Nacional de Medicina, as irmãs ficaram em observação por um ano. Foram aplicados remédios em uma delas a fim de verificar se a outra sentia os efeitos. Foi dessa forma que Chapot-Prévost concluiu que o órgão que as ligava era o fígado. Como não havia radiografia naquela época, foram necessários vários meses para descobrir se elas possuíam um único fígado ou não.

Chapot-Prévost esculpiu em gesso, no tamanho natural, o modelo das irmãs. Após realizar minuciosos estudos, esgotando os métodos de investigação e exame possíveis, o cirurgião criou processos para as várias fases da cirurgia, incluindo uma mesa cirúrgica desenhada por ele especialmente para essa operação.