Grafia errada

Chapot Presvot: Câmara de Vitória pode corrigir nome de rua após matéria de A Gazeta

Reportagem mostrou que nome de cirurgião homenageado na via foi redigido errado em 1948 e segue assim há quase 80 anos

Após quase 80 anos, a Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, em Vitória, pode ter a grafia corrigida. O vereador Leonardo Monjardim (Novo) protocolou, na última quarta-feira (14), um projeto de lei para corrigir a forma como o sobrenome do cirurgião homenageado na via foi redigida.>