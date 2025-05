Entenda

Desembarque de turistas de cruzeiros pode ocorrer em estações do Aquaviário

Secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho, disse que a alternativa é avaliada pelo governo se a reforma do píer da Ilha do Boi não ficar pronta a tempo

Publicado em 15 de maio de 2025 às 18:32

O secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho, afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (15), que o desembarque dos passageiros dos navios de cruzeiros que atracarem na Capital pode ocorrer em estações do aquaviário, caso o píer da Ilha do Boi não seja reformado a tempo.>

Com um investimento de R$ 3 milhões, o píer de recepção ficará em uma área do Hotel Senac na Ilha do Boi e contará com uma estrutura flutuante de mais de 30 metros. A ideia é que os navios fiquem ancorados no mar, e os passageiros sejam levados para terra firme por embarcações menores.>

“A gente tem o desafio de voltar com os navios de cruzeiro, outra ferramenta importante para nossa economia, para atrair turistas que fazem esses passeios. Estamos em conversa com as companhias marítimas de navios de cruzeiro para que a gente evolua e consiga colocar o Espírito Santo no calendário e na rota deles”, afirmou o secretário. >

Victor Coelho disse que vai se reunir em breve com empresas responsáveis pelas viagens e a expectativa do Espírito Santo é receber cruzeiros já no próximo verão.>

“A parada seria na área de fundeio apontada no estudo realizado pela Fecomércio e Setur, perto da Ilha do Boi. É uma área afastada do Porto de Vitória. O desembarque vai ser em embarcações menores no píer. Estamos em conversa com a Fecomércio para fazer a reforma do píer da Ilha do Boi. Caso não esteja pronto a tempo, a gente utiliza os píeres da Praça do Papa e da Prainha para fazer o desembarque dos passageiros”, explicou.>

Estação do Aquaviário na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na entrevista, o secretário analisou os resultados de uma pesquisa que apontou que em três anos o fluxo de passageiros em viagens de fretamento de transporte terrestre cresceu 121% no Espírito Santo.>

Segundo Victor Coelho, a maioria dos turistas chega ao Estado pelo modal rodoviário. Ele disse que o governo estadual tem conversado com as companhias aéreas para aumentar a quantidade de voos no Aeroporto de Vitória.>

“A gente tem conversado com as companhias aéreas e com a empresa que administra o aeroporto para aumentar, fazer parcerias para uma promoção melhor do número de voos. O governador Renato Casagrande (PSB) reduziu o valor do ICMS do combustível de aviação para gente atrair mais pessoas vindo por aviões”, declarou.>

