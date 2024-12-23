Projeto atrasa e volta dos navios de cruzeiro para Vitória fica para a próxima temporada

Por não ter todas as licenças na mão, a Fecomércio não iniciou as obras do atracadouro das lanchas que trarão os passageiros do navio (que ficará ancorado na entrada da baía de Vitória) para terra firme. Um investimento de R$ 3 milhões. O píer de recepção ficará em uma área do Hotel Senac Ilha do Boi e contará com uma estrutura flutuante de mais de 30 metros.