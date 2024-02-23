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Turismo

Estudo da USP libera a volta dos cruzeiros marítimos para Vitória

O mais provável é que o desembarque de passageiros, que será pelo mar, se dê nas proximidades das ilhas do Boi e do Frade. O primeiro navio deve chegar na temporada 2025/2026

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 15:55

Públicado em 

23 fev 2024 às 15:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A cidade de Vitória vista do Morro do Moreno
A cidade de Vitória vista do Morro do Moreno Crédito: Carlos Alberto Silva
Os especialistas da Universidade de São Paulo (USP) deram OK para a volta dos cruzeiros ao Espírito Santo. Os estudos, iniciados em outubro passado, foram concluídos e apontaram viabilidade para o fundeio das embarcações sem que elas precisem passar por baixo da Terceira Ponte (a altura dos navios não permite). O mais provável é que o desembarque de passageiros, que será feito no mar, se dê nas proximidades das ilhas do Boi e do Frade. Escunas e lanchas trarão os turistas para terra firme, em local que ainda precisa ser definido. O retorno dos navios deve acontecer na temporada 2025/2026.
"Os estudos da USP apontaram totais condições para a volta dos cruzeiros. Isso era o mais complicado, afinal, está posto que temos viabilidade técnica. Agora, teremos de fazer os estudos de batimetria (fundo do mar), sinalização e a análise que apontará o local exato do fundeio, é uma continuidade dos trabalhos, o material mais importante já foi apresentado pela USP", comemorou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo, que foi a São Paulo acompanhar a apresentação.
Ilustração mostra possível local onde cruzeiro marítimo deve parar no oceano em Vitória
Ilustração mostra possível local onde cruzeiro marítimo deve parar no oceano em Vitória Crédito: Universidade de São Paulo (USP)
"Junto comigo estavam executivos das grandes companhias de cruzeiro e eles estão muito animados com a volta de Vitória ao cenário. É uma parada no caminho do Sudeste para o Nordeste, praticamente todos os navios passam aqui na nossa frente, é uma oportunidade que vamos voltar a abraçar. Cada navio desse tem entre 3 mil e 5 mil passageiros, será muito relevante para o nosso turismo", destacou o secretário.
Lemos explica que é difícil o retorno dos navios na temporada 2024/2025 porque algumas obras precisarão ser feitas para o recebimento dos turistas. O prazo está apertado. Outra questão é por onde os passageiros entrarão em terra firme, o recebimento de até 5 mil pessoas exige uma boa logística.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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