Estudo da USP libera a volta dos cruzeiros marítimos para Vitória

Os especialistas da Universidade de São Paulo (USP) deram OK para a volta dos cruzeiros ao Espírito Santo. Os estudos, iniciados em outubro passado, foram concluídos
e apontaram viabilidade para o fundeio das embarcações sem que elas precisem passar por baixo da Terceira Ponte (a altura dos navios não permite). O mais provável é que o desembarque de passageiros, que será feito no mar, se dê nas proximidades das ilhas do Boi e do Frade. Escunas e lanchas trarão os turistas para terra firme, em local que ainda precisa ser definido. O retorno dos navios deve acontecer na temporada 2025/2026.
"Os estudos da USP apontaram totais condições para a volta dos cruzeiros. Isso era o mais complicado, afinal, está posto que temos viabilidade técnica. Agora, teremos de fazer os estudos de batimetria (fundo do mar), sinalização e a análise que apontará o local exato do fundeio, é uma continuidade dos trabalhos, o material mais importante já foi apresentado pela USP", comemorou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo, que foi a São Paulo acompanhar a apresentação.
Lemos explica que é difícil o retorno dos navios na temporada 2024/2025 porque algumas obras precisarão ser feitas para o recebimento dos turistas. O prazo está apertado. Outra questão é por onde os passageiros entrarão em terra firme, o recebimento de até 5 mil pessoas exige uma boa logística.