Estudo da USP libera a volta dos cruzeiros marítimos para Vitória

"Os estudos da USP apontaram totais condições para a volta dos cruzeiros. Isso era o mais complicado, afinal, está posto que temos viabilidade técnica. Agora, teremos de fazer os estudos de batimetria (fundo do mar), sinalização e a análise que apontará o local exato do fundeio, é uma continuidade dos trabalhos, o material mais importante já foi apresentado pela USP", comemorou Philipe Lemos, secretário de Estado de Turismo, que foi a São Paulo acompanhar a apresentação.