Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comércio

Vports fecha com Fortenave e vai diversificar cargas que passam por Vitória

A Fortenave é especializada em fertilizantes, mas a ideia é trazer outras cargas como açúcar e farelo. Expectativa é de que operação comece no primeiro semestre

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 10:51

Públicado em 

23 fev 2024 às 10:51
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Navio
Navio durante manobra para atracar no porto Crédito: Carlos Alberto Silva
Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, acaba de fechar um acordo de arrendamento com a Fortenave, empresa do Grupo FTS, do Paraná. A companhia assumirá uma área de 22 mil m², em Vila Velha, onde irá armazenar e movimentar granéis sólidos. A Fortenave é especializada em fertilizantes, mas a ideia é trazer outras cargas como açúcar e farelo. O objetivo da Vports é aumentar a quantidade e a diversidade de cargas que passam pelo complexo portuário.
"O novo contrato terá repercussões substanciais na movimentação de carga a granel através do porto em Vila Velha. Estamos aprimorando a infraestrutura do Porto para criar condições mais competitivas tanto para o porto quanto para o nosso Estado", disse Ilson Hulle, presidente da Vports.
Os investimentos, principalmente em galpões, começarão a ser feitos nos próximos dias, a ideia é que a operação seja iniciada ainda no primeiro semestre. “Com este novo contrato, a FTSpar ampliará o portfólio de cargas de exportação movimentadas no porto de Capuaba, além de explorar novas modalidades na importação e a integração com os demais portos que a companhia opera. Estamos muito entusiasmados com este novo ciclo, que somente foi possível devido a grande parceria com a Vports e as melhorias que a mesma vem agregando aos ativos portuários capixabas”, afirma Valdecio Bombonatto, CEO da FTSpar.
Este é o sétimo contrato firmado pela Vports desde que assumiu o Porto de Vitória, no final de 2022.

Veja Também

Aço importado: ArcelorMittal estuda pedir investigação em cima da China

Concentração: mais de 80% do ICMS do Estado é arrecadado na Grande Vitória

Apesar de atraso no processo, CEO da EDP se diz animado com nova concessão no ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia espírito santo Porto de Vitória Comércio exterior Vports
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados