Vports fecha com Fortenave e vai diversificar cargas que passam por Vitória

"O novo contrato terá repercussões substanciais na movimentação de carga a granel através do porto em Vila Velha. Estamos aprimorando a infraestrutura do Porto para criar condições mais competitivas tanto para o porto quanto para o nosso Estado", disse Ilson Hulle, presidente da Vports.

Os investimentos, principalmente em galpões, começarão a ser feitos nos próximos dias, a ideia é que a operação seja iniciada ainda no primeiro semestre. “Com este novo contrato, a FTSpar ampliará o portfólio de cargas de exportação movimentadas no porto de Capuaba, além de explorar novas modalidades na importação e a integração com os demais portos que a companhia opera. Estamos muito entusiasmados com este novo ciclo, que somente foi possível devido a grande parceria com a Vports e as melhorias que a mesma vem agregando aos ativos portuários capixabas”, afirma Valdecio Bombonatto, CEO da FTSpar.