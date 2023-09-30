O Porto de Vitória vai mudar de patamar, afirma CEO da Vports

A Vports é a única autoridade portuária privada do Brasil. Na visão de quem entende este é um dos grandes ativos do Espírito Santo, Estado que tem mais de 50% do PIB ligado ao comércio internacional. "O espírito (da autoridade portuária) é o mesmo, só que temos muito mais agilidade. Fechamos quatro novos contratos em um ano de operação. Antes, dependia de edital, licitação, enfim, toda aquela burocracia de uma empresa pública, agora é um contrato entre entes privados. Muito mais flexível e rápido", explicou Hulle.