Placas do Brasil inaugura nova linha de produção em Pinheiros, Norte do ES

"É um momento muito especial pois coloca a nossa empresa totalmente em linha à orientação mercadológica da indústria do mobiliário e design de interiores", explica Luis Soares Cordeiro, presidente do Conselho de Administração da companhia. Hoje, dos 450 mil m³ por mês que o Brasil consome, 150 mil m³ de cru e 300 mil m³ de revestido. O cru, em grande parte, vai para a indústria de produção seriada, que tem o acabamento superficial feito por meio de pintura. O MDF revestido é um produto de maior valor agregado, destinado a móveis design, projetados por arquitetos e produzidos por milhares de marcenarias em todo o Brasil.