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Indústria

Placas do Brasil inaugura nova linha de produção em Pinheiros, Norte do ES

Um investimento de R$ 52 milhões que não amplia a capacidade, mas muda o tipo de entrega e, consequentemente, o valor agregado da produção

Públicado em 

27 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Parque fabril da Placas do Brasil
Parque fabril da Placas do Brasil, em Pinheiros Crédito: Divulgação/Placas do Brasil
A Placas do Brasil, empresa capixaba produtora de MDF, inaugurou sua nova linha de produção na fábrica de Pinheiros, Norte do Espirito Santo. Um investimento de R$ 52 milhões que não amplia a capacidade, mas muda o tipo de entrega e, consequentemente, o valor agregado. Com o novo maquinário, a Placas seguirá entregando 30 mil m³ por mês de MDF, só que serão 19,8 mil m³ de material revestido, mais caro e com mais mercado, e 10,2 mil m³ de MDF cru.
"É um momento muito especial pois coloca a nossa empresa totalmente em linha à orientação mercadológica da indústria do mobiliário e design de interiores", explica Luis Soares Cordeiro, presidente do Conselho de Administração da companhia. Hoje, dos 450 mil m³ por mês que o Brasil consome, 150 mil m³ de cru e 300 mil m³ de revestido. O cru, em grande parte, vai para a indústria de produção seriada, que tem o acabamento superficial feito por meio de pintura. O MDF revestido é um produto de maior valor agregado, destinado a móveis design, projetados por arquitetos e produzidos por milhares de marcenarias em todo o Brasil.
O novo maquinário foi todo projetado na Alemanha. Além do equipamento, foi feito um investimento na construção de um novo galpão de 3 mil m². A linha incorpora o que há de mais avançado, conta com sistemas eletromecânicos de última geração e uma automação avançada, totalmente alinhada com a indústria 4.0. A Placas do Brasil aguarda um enorme ganho de eficiência.
Dos R$ 52 milhões investidos, R$ 18 milhões foram financiados pelo BNB, R$ 18 milhões pelo Sicoob e R$ 16 milhões vieram de capital próprio.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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