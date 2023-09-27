Placas do Brasil inaugura nova linha de produção em Pinheiros, Norte do ES

A Placas do Brasil, empresa capixaba produtora de MDF, inaugurou sua nova linha de produção na fábrica de Pinheiros, Norte do Espirito Santo.
Um investimento de R$ 52 milhões que não amplia a capacidade, mas muda o tipo de entrega e, consequentemente, o valor agregado. Com o novo maquinário, a Placas seguirá entregando 30 mil m³ por mês de MDF, só que serão 19,8 mil m³ de material revestido, mais caro e com mais mercado, e 10,2 mil m³ de MDF cru.
"É um momento muito especial pois coloca a nossa empresa totalmente em linha à orientação mercadológica da indústria do mobiliário e design de interiores", explica Luis Soares Cordeiro, presidente do Conselho de Administração da companhia. Hoje, dos 450 mil m³ por mês que o Brasil consome, 150 mil m³ de cru e 300 mil m³ de revestido. O cru, em grande parte, vai para a indústria de produção seriada, que tem o acabamento superficial feito por meio de pintura. O MDF revestido é um produto de maior valor agregado, destinado a móveis design, projetados por arquitetos e produzidos por milhares de marcenarias em todo o Brasil.
O novo maquinário foi todo projetado na Alemanha. Além do equipamento, foi feito um investimento na construção de um novo galpão de 3 mil m². A linha incorpora o que há de mais avançado, conta com sistemas eletromecânicos de última geração e uma automação avançada, totalmente alinhada com a indústria 4.0. A Placas do Brasil aguarda um enorme ganho de eficiência.
Dos R$ 52 milhões investidos, R$ 18 milhões foram financiados pelo BNB, R$ 18 milhões pelo Sicoob e R$ 16 milhões vieram de capital próprio.