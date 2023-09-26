Monte Líbano fecha acordo e vai ter padaria em Bento Ferreira

Padaria Ledut, em Bento Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva

Os sócios de duas das mais tradicionais padarias da Grande Vitória, Ledut e Monte Líbano, chegaram a um acordo e a Monte Líbano assumirá a operação da concorrente. A Ledut, no mercado há mais de 30 anos, tem uma unidade grande em Bento Ferreira, um dos bairros que mais cresce em Vitória e onde a Monte Líbano ainda não possui loja.

Pelo acordo, a troca de bandeira (a marca Ledut deixará de ser usada) se dará em novembro. O proprietário da Ledut, Ricardo Augusto Pinto, deixa o comando do negócio, mas seguirá como consultor. O empresário, há mais de três décadas no ramo da panificação, passará a se dedicar aos outros negócios que possui.

A Monte Líbano, por sua vez, segue crescendo nos mercados de maior poder aquisitivo da Grande Vitória. Além da de Bento Ferreira, são duas lojas em Jardim da Penha, uma na Praia do Canto, uma em Santa Lúcia, uma na Praia da Costa e uma em Itaparica.