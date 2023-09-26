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Negócios

Monte Líbano fecha acordo e vai ter padaria em Bento Ferreira

Os sócios de duas das mais tradicionais padarias da Grande Vitória, Ledut e Monte Líbano, chegaram a um acordo e a Monte Líbano assumirá a operação da concorrente

Públicado em 

26 set 2023 às 17:43
Abdo Filho

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Abdo Filho

Padaria Ledut, em Bento Ferreira
Padaria Ledut, em Bento Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva
Os sócios de duas das mais tradicionais padarias da Grande Vitória, Ledut e Monte Líbano, chegaram a um acordo e a Monte Líbano assumirá a operação da concorrente. A Ledut, no mercado há mais de 30 anos, tem uma unidade grande em Bento Ferreira, um dos bairros que mais cresce em Vitória e onde a Monte Líbano ainda não possui loja.
Pelo acordo, a troca de bandeira (a marca Ledut deixará de ser usada) se dará em novembro. O proprietário da Ledut, Ricardo Augusto Pinto, deixa o comando do negócio, mas seguirá como consultor. O empresário, há mais de três décadas no ramo da panificação, passará a se dedicar aos outros negócios que possui.
A Monte Líbano, por sua vez, segue crescendo nos mercados de maior poder aquisitivo da Grande Vitória. Além da de Bento Ferreira, são duas lojas em Jardim da Penha, uma na Praia do Canto, uma em Santa Lúcia, uma na Praia da Costa e uma em Itaparica.
Monte Líbano fecha acordo e vai ter padaria em Bento Ferreira

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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