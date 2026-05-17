Jovem é perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos em Nova Venécia

Um jovem de 25 anos foi perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos na noite de sábado (16), no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tentou correr em direção a uma casa, mas acabou atingida e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a PM, os militares fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da região, para passar por exame de necropsia.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam auxiliar nos trabalhos de investigação podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.