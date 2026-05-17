Jovem é perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos em Nova Venécia

Um homem de 40 anos foi morto na noite deste sábado (16), no meio da rua do bairro Vista da Penha, em Vila Velha. O corpo foi encontrado com cinco perfurações — três no braço e duas no tórax — que teriam sido provocadas por tiros e facadas.





Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, no local do crime, testemunhas ouviram tiros nas proximidades do campo de futebol de Boa Vista e viram a vítima — que não era do bairro, mas frequentava a região — correndo em direção à Vista da Penha.”





Depois, o homem voltou pela Rua Raquel de Queiroz cambaleando até que caiu. A Polícia Militar foi acionada e, segundo informou, a morte foi constatada no local pela equipe do Samu.





A Polícia Civil afirma que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido.





O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por exames e depois será liberado para os familiares.





"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual", conclui a Polícia Civil.