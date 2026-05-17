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Gastronomia

Receitas de forno: 3 opções práticas para o almoço de domingo 

Aprenda a preparar pratos saborosos para servir para a família no fim de semana
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Maio de 2026 às 11:52

Macarrão de forno com legumes (Imagem: Maren Winter | Shutterstock)
Macarrão de forno com legumes Crédito: Imagem: Maren Winter | Shutterstock
Nada melhor do que reunir a família em volta da mesa com pratos quentinhos e cheios de sabor. Para deixar o almoço de domingo mais simples e delicioso, receitas feitas no forno são ótimas opções, já que unem praticidade, rendimento e aquele toque caseiro irresistível.
A seguir, veja 3 receitas práticas de forno para o almoço de domingo!

1. Macarrão de forno com legumes

Ingredientes

  • 500 g de macarrão parafuso
  • 2 xícaras de chá de brócolis cozido e cortado em floretes
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 200 g de creme de leite
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione a abobrinha e cozinhe até ficar macia. Acrescente o molho de tomate, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture até formar um molho cremoso. Em um refratário, junte o macarrão cozido, o brócolis e o molho com a abobrinha. Misture bem para incorporar o molho. Finalize com a muçarela e o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o queijo gratinar e dourar levemente. Sirva em seguida. 
Frango assado com batata (Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock)
Frango assado com batata Crédito: Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock

2. Frango assado com batata

Ingredientes

  • 1 kg de coxa de frango
  • 700 g de batata cortada ao meio
  • 1 cabeça de alho cortada ao meio
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as coxas de frango e tempere com azeite, suco de limão, páprica, tomilho, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todos os pedaços. Disponha o frango em uma assadeira grande e espalhe as batatas ao redor. Acrescente a cabeça de alho. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 50 minutos, virando o frango e as batatas na metade do tempo para dourarem de maneira uniforme. Retire do forno quando o frango estiver bem dourado e crocante por fora, com as batatas macias e levemente tostadas. Sirva em seguida. 

3. Lombo de porco assado com legumes

Ingredientes

  • 1,2 kg de lombo de porco inteiro
  • 4 dentes de alho
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • 4 batatas
  • 1 abobrinha
  • 1 pimentão vermelho
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o lombo de porco e tempere com alho, mostarda, mel, vinho branco, azeite, alecrim, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe marinar por pelo menos 1 hora ou de um dia para o outro na geladeira. Corte as batatas, a abobrinha e o pimentão em pedaços médios. Em uma tigela, misture tudo com um fio de azeite, sal e pimenta-do-reino.
Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe os legumes ao redor. Regue com o líquido da marinada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora e 20 minutos, virando a carne na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno, deixe a carne descansar por 10 minutos antes de fatiar e sirva acompanhada dos legumes assados.

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