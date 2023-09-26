Jockey de Vila Velha coloca sede à venda por R$ 150 milhões

Sede do Jockey de Vila Velha Crédito: Reprodução/Tv Gazeta

O terreno que abriga a sede do Jockey de Vila Velha, no bairro Jockey, está à venda. Na última sexta-feira (22), o Conselho Deliberativo clube resolveu ampliar por mais 30 dias a janela para a apresentação de propostas pela área de pouco mais 78 mil m² de frente para a praia de Itaparica, onde o clube funciona desde o final dos anos 1950. O lance mínimo é de R$ 150 milhões. Caso, nesse período, apareça uma oferta que supere os R$ 200 milhões, o proponente leva antes do fim do prazo estipulado.

"Trata-se de uma área valiosa. É grande, está de frente para o mar e fica justamente no lugar para onde Vila Velha está crescendo. Tem muita pressão para que a gente diminua o preço, mas vai ser isso aí. O nosso clube está saneado e com todas as certidões em dia, não estamos desesperados, pelo contrário", assinalou Pedro Moacir do Nascimento, presidente do Jockey.

Fechado o acordo, o clube passará a funcionar em uma área de 120 mil m² já adquirida em Morada da Barra, também em Vila Velha. "Vamos estabelecer um prazo de um ano de transição, o suficiente para montarmos a infraestrutura básica no novo espaço", explicou o dirigente.

O Jockey vem, aos poucos, se desfazendo de seu grande terreno original. Há dois anos, vendeu para a construtora Argo uma área, nos fundos do terreno, de 58 mil m². O negócio saiu, na época, por R$ 38 milhões.