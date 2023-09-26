Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado imobiliário

Jockey de Vila Velha coloca sede à venda por R$ 150 milhões

Este é o preço mínimo estabelecido pelos sócios do clube. A janela para a apresentação de propostas é de 30 dias, mas quem chegar com mais de R$ 200 milhões leva na hora

Públicado em 

26 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede do Jockey de Vila Velha
Sede do Jockey de Vila Velha Crédito: Reprodução/Tv Gazeta
O terreno que abriga a sede do Jockey de Vila Velha, no bairro Jockey, está à venda. Na última sexta-feira (22), o Conselho Deliberativo clube resolveu ampliar por mais 30 dias a janela para a apresentação de propostas pela área de pouco mais 78 mil m² de frente para a praia de Itaparica, onde o clube funciona desde o final dos anos 1950. O lance mínimo é de R$ 150 milhões. Caso, nesse período, apareça uma oferta que supere os R$ 200 milhões, o proponente leva antes do fim do prazo estipulado.
"Trata-se de uma área valiosa. É grande, está de frente para o mar e fica justamente no lugar para onde Vila Velha está crescendo. Tem muita pressão para que a gente diminua o preço, mas vai ser isso aí. O nosso clube está saneado e com todas as certidões em dia, não estamos desesperados, pelo contrário", assinalou Pedro Moacir do Nascimento, presidente do Jockey.
Fechado o acordo, o clube passará a funcionar em uma área de 120 mil m² já adquirida em Morada da Barra, também em Vila Velha. "Vamos estabelecer um prazo de um ano de transição, o suficiente para montarmos a infraestrutura básica no novo espaço", explicou o dirigente.
O Jockey vem, aos poucos, se desfazendo de seu grande terreno original. Há dois anos, vendeu para a construtora Argo uma área, nos fundos do terreno, de 58 mil m². O negócio saiu, na época, por R$ 38 milhões. 
Jockey de Vila Velha coloca sede à venda por R$ 150 milhões

Veja Também

Maely Coelho compra o Siribeira, em Guarapari, por R$ 25 milhões

Novo bairro de VV: 35 mil moradores e mais de R$ 7 bi em investimentos

Bandes fecha com a LiquiPort a maior operação de crédito de sua história

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo imoveis Vila Velha Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados