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Mercado imobiliário

Novo bairro de VV: 35 mil moradores e mais de R$ 7 bi em investimentos

Na semana que vem, serão iniciadas as obras de infraestrutura básica de toda a área. A expectativa é de que os primeiros lançamentos da nova fase saiam em 2024

Públicado em 

23 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva do Costa Nova, novo bairro de Vila Velha que será construído pelo Opportunity
Perspectiva do Costa Nova, novo bairro de Vila Velha que será construído pelo Opportunity Crédito: Divulgação/Opportunity
O Costa Nova, empreendimento que o fundo de investimentos imobiliários do Opportunity fará em Vila Velha, se apresenta como um novo bairro da cidade. Os números dão sustentação para isso. Ao final da terceira fase, o que deve acontecer em 2034, quando os 615 mil m² de área estiverem ocupados, serão 35 mil moradores e investimentos na casa dos R$ 7 bilhões nas torres e demais negócios que farão parte do empreendimento.
A primeira fase do projeto, as duas torres Al Mare de frente para o mar, foi entregue em 2022. Ocupando a menor porção do terreno, era a única fase que estava licenciada. Na semana que vem, serão iniciadas as obras de infraestrutura básica de todo o resto da área - cerca 500 mil m². "Serão 18 meses para deixarmos a área pronta, inclusive macrodrenagem e estrutura viária do entorno, para os empreendimentos que virão. Só isso aí já demandará um investimento de R$ 100 milhões. No primeiro semestre do ano que vem lançaremos a primeira torre residencial dessa nova área licenciada", explicou Jomar Monnerat, diretor do fundo de investimentos imobiliários do Opportunity.
A estratégia do Opportunity é ter prédios próprios, mas também abrir espaço para outras empresas do mercado imobiliário. "A ideia é mesmo de um bairro. Nós faremos os nossos prédios, residenciais e comerciais, mas outras construtoras poderão vir aqui dentro e empreender também", disse o executivo.
Monnerat adiantou que será construído um mall aberto e uma escola de São Paulo fará uma unidade dentro do Costa Nova. As negociações com a Red House International School, de São Paulo, estão bem adiantadas. Também há negociações em curso para a construção de um hospital. "Estamos estudando e atualizando o master plan o tempo todo. Há muita confiança porque se trata da última área, deste tamanho e perto da região central da cidade, que fica de frente para a praia e que é possível fazer um planejamento urbano desse porte".
Os empreendedores vão negociar com o Estado e com a nova concessionária que será responsável pela Rodovia do Sol (o contrato com a Rodosol termina em dezembro) uma forma de os moradores do Costa Nova (o nome faz referência à Praia da Costa) acessarem a praia a pé sem precisar atravessar as pistas da rodovia. Será proposta uma passagem por cima da via e/ou um mergulhão exclusivo para pedestres.   

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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