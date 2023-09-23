Novo bairro de VV: 35 mil moradores e mais de R$ 7 bi em investimentos

A primeira fase do projeto, as duas torres Al Mare de frente para o mar, foi entregue em 2022. Ocupando a menor porção do terreno, era a única fase que estava licenciada. Na semana que vem, serão iniciadas as obras de infraestrutura básica de todo o resto da área - cerca 500 mil m². "Serão 18 meses para deixarmos a área pronta, inclusive macrodrenagem e estrutura viária do entorno, para os empreendimentos que virão. Só isso aí já demandará um investimento de R$ 100 milhões. No primeiro semestre do ano que vem lançaremos a primeira torre residencial dessa nova área licenciada", explicou Jomar Monnerat, diretor do fundo de investimentos imobiliários do Opportunity.
A estratégia do Opportunity é ter prédios próprios, mas também abrir espaço para outras empresas do mercado imobiliário. "A ideia é mesmo de um bairro. Nós faremos os nossos prédios, residenciais e comerciais, mas outras construtoras poderão vir aqui dentro e empreender também", disse o executivo.
Monnerat adiantou que será construído um mall aberto e uma escola de São Paulo fará uma unidade dentro do Costa Nova. As negociações com a Red House International School, de São Paulo, estão bem adiantadas. Também há negociações em curso para a construção de um hospital. "Estamos estudando e atualizando o master plan o tempo todo. Há muita confiança porque se trata da última área, deste tamanho e perto da região central da cidade, que fica de frente para a praia e que é possível fazer um planejamento urbano desse porte".
Os empreendedores vão negociar com o Estado e com a nova concessionária que será responsável pela Rodovia do Sol (o contrato com a Rodosol termina em dezembro) uma forma de os moradores do Costa Nova (o nome faz referência à Praia da Costa) acessarem a praia a pé sem precisar atravessar as pistas da rodovia. Será proposta uma passagem por cima da via e/ou um mergulhão exclusivo para pedestres.