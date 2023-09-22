Bandes fecha com a LiquiPort a maior operação de crédito de sua história

Obra da LiquiPort em Paul, Vila Velha Crédito: LiquiPort/Divulgação

O Bandes e a Liquiport fecharam, nesta quarta-feira (20), a maior operação de crédito da história do banco estadual de fomento. Serão R$ 70 milhões para que a empresa, uma das grandes importadoras de malte para a produção da Ambev, amplie a sua capacidade de movimentação de cargas. A companhia mantém uma área de armazenagem e operação em Paul, Vila Velha, é justamente este o espaço que será expandido.

O investimento permitirá a ampliação em 70% da capacidade de armazenamento da LiquiPort. Serão instalados oito silos verticais, cada um com 3.850 toneladas de capacidade, ou seja, serão 30.800 toneladas a mais de capacidade. Hoje, são seis silos com capacidade para 18 mil toneladas. O aporte tem o objetivo de atender o contrato com a Ambev, com vigência até 2031, para armazenamento de malte a granel. As novas instalações garantirão o pleno cumprimento do acordo.

"Toda essa evolução que estamos observando no movimento de cargas e de novos negócios no porto só é possível por conta da concessão que foi feita à iniciativa privada. Antes, eram anos de espera apenas para o fechamento de um contrato, isso mudou completamente. A autoridade portuária privada é uma enorme vantagem competitiva do Espírito Santo, temos que aproveitar. O volume de investimentos e a velocidade na tomada de decisões mudaram de patamar, os ganhos são enormes", assinalou Ricardo Ferraço, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento.