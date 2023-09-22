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Comércio exterior

Bandes fecha com a LiquiPort a maior operação de crédito de sua história

Serão R$ 70 milhões para que a empresa, uma das grandes importadoras de malte para a produção da Ambev, amplie a sua capacidade de movimentação de cargas em Vila Velha

Públicado em 

22 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Obra da LiquiPort em Paul, Vila Velha
Obra da LiquiPort em Paul, Vila Velha Crédito: LiquiPort/Divulgação
O Bandes e a Liquiport fecharam, nesta quarta-feira (20), a maior operação de crédito da história do banco estadual de fomento. Serão R$ 70 milhões para que a empresa, uma das grandes importadoras de malte para a produção da Ambev, amplie a sua capacidade de movimentação de cargas. A companhia mantém uma área de armazenagem e operação em Paul, Vila Velha, é justamente este o espaço que será expandido.
O investimento permitirá a ampliação em 70% da capacidade de armazenamento da LiquiPort. Serão instalados oito silos verticais, cada um com 3.850 toneladas de capacidade, ou seja, serão 30.800 toneladas a mais de capacidade. Hoje, são seis silos com capacidade para 18 mil toneladas. O aporte tem o objetivo de atender o contrato com a Ambev, com vigência até 2031, para armazenamento de malte a granel. As novas instalações garantirão o pleno cumprimento do acordo.
"Toda essa evolução que estamos observando no movimento de cargas e de novos negócios no porto só é possível por conta da concessão que foi feita à iniciativa privada. Antes, eram anos de espera apenas para o fechamento de um contrato, isso mudou completamente. A autoridade portuária privada é uma enorme vantagem competitiva do Espírito Santo, temos que aproveitar. O volume de investimentos e a velocidade na tomada de decisões mudaram de patamar, os ganhos são enormes", assinalou Ricardo Ferraço, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento.
A LiquiPort é especializada em armazenagem e movimentação de granéis líquidos e granéis sólidos de origem vegetal. Hoje, a capacidade estática total é de 70 mil toneladas, sendo 40 mil toneladas para armazenagem de líquidos e 30,8 mil toneladas (que é o que será ampliado) em silos verticais.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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