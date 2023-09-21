Licenciamento sai e Opportunity inicia empreendimento bilionário em Vila Velha

Perspectiva do Costa Nova, novo bairro de Vila Velha, que será feito pelo Opportunity Crédito: Divulgação/Opportunity

A Prefeitura de Vila Velha liberou todas as licenças que faltavam e o Banco Opportunity inicia, na próxima sexta-feira (29), as obras do Costa Nova, bairro planejado que será construído entre Araçás e Jockey, na 'esquina' na Rodovia do Sol com a Darly Santos, de frente para a praia. O empreendimento bilionário ficará em uma área de 615 mil m² e será executado ao longo de dez anos. O fundo de investimento imobiliário do Opportunity desenvolve o negócio em um conjunto de terrenos que pertence às empresas Mar Azul (braço imobiliário de José Luiz Dantas) e Green Village (da família Oliveira Santos).

Nesta quarta-feira (20), foi assinado, na Prefeitura de Vila Velha, o acordo para a execução da última contrapartida que faltava para o início das obras. Os investidores aportarão R$ 14 milhões em duas intervenções: macrodrenagem de todo entorno do empreendimento (que é próximo do Rio Jucu e do Canal de Guaranhuns) e execução de 2,6 quilômetros de calçadão entre o final da praia de Itaparica (no Dunas Motel) e a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu.

Área onde será feito o novo bairro de Vila Velha Crédito: Abdo Filho

"Trato o dia de hoje como um marco histórico para Vila Velha. Estamos assinando a liberação de um empreendimento diferenciado, que abrirá um novo vetor de expansão para o Sul de Vila Velha. O bairro Costa Nova é uma mudança de patamar, será feito dentro do que há de melhor e mais moderno dentro do mercado imobiliário e em termos de infraestrutura urbana. É um novo bairro, não é um empreendimento fechado", assinalou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

Os empreendedores responsáveis pelo Costa Nova têm como referência o Península da Barra, no Rio de Janeiro, da Carvalho Hosken. O empreendimento de Vila Velha terá três fases e será desenvolvido ao longo de dez anos. A primeira, as duas torres do Costa Mare, a única parte que estava licenciada, já foi entregue e está praticamente 100% vendida. A segunda e terceira fases, que ocupam a maior parte da área, começam agora. A expectativa é de 18 meses de obras de infraestrutura. O lançamento da primeira torre da nova fase deve se dar no primeiro semestre de 2024.