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Licenciamento sai e Opportunity inicia empreendimento bilionário em Vila Velha

Foram assinados, nesta quarta, os últimos documentos para a liberação das obras do bairro planejado Costa Nova. Como contrapartida, será feito investimento milionário em Jacarenema

Públicado em 

21 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do Costa Nova, novo bairro de Vila Velha, que será feito pelo Opportunity
Perspectiva do Costa Nova, novo bairro de Vila Velha, que será feito pelo Opportunity Crédito: Divulgação/Opportunity
A Prefeitura de Vila Velha liberou todas as licenças que faltavam e o Banco Opportunity inicia, na próxima sexta-feira (29), as obras do Costa Nova, bairro planejado que será construído entre Araçás e Jockey, na 'esquina' na Rodovia do Sol com a Darly Santos, de frente para a praia. O empreendimento bilionário ficará em uma área de 615 mil m² e será executado ao longo de dez anos. O fundo de investimento imobiliário do Opportunity desenvolve o negócio em um conjunto de terrenos que pertence às empresas Mar Azul (braço imobiliário de José Luiz Dantas) e Green Village (da família Oliveira Santos).
Nesta quarta-feira (20), foi assinado, na Prefeitura de Vila Velha, o acordo para a execução da última contrapartida que faltava para o início das obras. Os investidores aportarão R$ 14 milhões em duas intervenções: macrodrenagem de todo entorno do empreendimento (que é próximo do Rio Jucu e do Canal de Guaranhuns) e execução de 2,6 quilômetros de calçadão entre o final da praia de Itaparica (no Dunas Motel) e a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu. 
Área onde será feito o Costa Nova, novo bairro de Vila Velha
Área onde será feito o novo bairro de Vila Velha Crédito: Abdo Filho
"Trato o dia de hoje como um marco histórico para Vila Velha. Estamos assinando a liberação de um empreendimento diferenciado, que abrirá um novo vetor de expansão para o Sul de Vila Velha. O bairro Costa Nova é uma mudança de patamar, será feito dentro do que há de melhor e mais moderno dentro do mercado imobiliário e em termos de infraestrutura urbana. É um novo bairro, não é um empreendimento fechado", assinalou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
Os empreendedores responsáveis pelo Costa Nova têm como referência o Península da Barra, no Rio de Janeiro, da Carvalho Hosken. O empreendimento de Vila Velha terá três fases e será desenvolvido ao longo de dez anos. A primeira, as duas torres do Costa Mare, a única parte que estava licenciada, já foi entregue e está praticamente 100% vendida. A segunda e terceira fases, que ocupam a maior parte da área, começam agora. A expectativa é de 18 meses de obras de infraestrutura. O lançamento da primeira torre da nova fase deve se dar no primeiro semestre de 2024.  
"O Banco Opportunity tem um histórico de investimentos imobiliários aqui no Estado, acreditamos muito no potencial do Espírito Santo. Temos bons parceiros, boas relações e estamos, a partir de agora, 100% focados no desenvolvimento desse impactante empreendimento de Vila Velha", disse Jomar Monnerat, diretor do fundo de investimentos imobiliários do Opportunity.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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