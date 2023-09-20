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Expansão

Imóveis: com 37 anos de história em Guarapari, Mocelin desembarca em Vitória

Nos próximos anos, o VGV (valor geral de vendas) dos empreendimentos a serem lançados pela incorporadora em Vitória e Guarapari, todos de alto padrão, alcançará os R$ 250 milhões

Públicado em 

20 set 2023 às 15:09
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vista do parque Chácara Von Schilgen em Vitória
Vista da Praia do Canto Crédito: Fábio Vicentini
Fundada em 1986, a Mocelin Engenharia sempre foi muito forte em Guarapari, o quarto maior mercado imobiliário do Estado - atrás de Vitória, Vila Velha e Serra. Depois de crescer e fazer história no balneário mais famoso do Espírito Santo, a empresa chega a Vitória. A julgar pelas áreas já compradas, não veio para brincar. Já são quatro terrenos na Praia do Canto. O primeiro empreendimento, que será lançado nas próximas semanas, ficará na Madeira de Freitas, perto da Pedra do Cruzeiro.
Nos próximos anos, o VGV (valor geral de vendas) dos empreendimentos a serem lançados pela Mocelin em Vitória e Guarapari, todos de alto padrão, alcançará os R$ 250 milhões. A expansão dos negócios está sendo tocada por Cesar Mocelin, diretor da empresa e membro da segunda geração da família que fundou a construtora. O outro braço da expansão vem por meio da Ampla Vista Construtora, empresa que faz parte da Mocelin e é focada em imóveis econômicos. Já possui empreendimentos em Cachoeiro de Itapemirim e tem lançamentos previstos para os municípios de Guarapari, Vila Velha, Cariacica e Serra.  
“Meu objetivo é a perpetuação da nossa empresa, claro, por isso o aprimoramento e a diversificação são tão essenciais, a partir das demandas do mercado e dos novos tempos", assinalou Cesar Mocelin. Em Vitória, a sede da empresa fica no Base27, na Enseada do Suá, hub de inovação com muita força em engenharia e construção. "Trabalho atento às experiências que foram válidas no passado e complemento com novas soluções, pautadas na evolução tecnológica”.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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