Imóveis: com 37 anos de história em Guarapari, Mocelin desembarca em Vitória

Vista da Praia do Canto Crédito: Fábio Vicentini

Fundada em 1986, a Mocelin Engenharia sempre foi muito forte em Guarapari, o quarto maior mercado imobiliário do Estado - atrás de Vitória, Vila Velha e Serra. Depois de crescer e fazer história no balneário mais famoso do Espírito Santo, a empresa chega a Vitória. A julgar pelas áreas já compradas, não veio para brincar. Já são quatro terrenos na Praia do Canto. O primeiro empreendimento, que será lançado nas próximas semanas, ficará na Madeira de Freitas, perto da Pedra do Cruzeiro.

Nos próximos anos, o VGV (valor geral de vendas) dos empreendimentos a serem lançados pela Mocelin em Vitória e Guarapari, todos de alto padrão, alcançará os R$ 250 milhões. A expansão dos negócios está sendo tocada por Cesar Mocelin, diretor da empresa e membro da segunda geração da família que fundou a construtora. O outro braço da expansão vem por meio da Ampla Vista Construtora, empresa que faz parte da Mocelin e é focada em imóveis econômicos. Já possui empreendimentos em Cachoeiro de Itapemirim e tem lançamentos previstos para os municípios de Guarapari, Vila Velha, Cariacica e Serra.