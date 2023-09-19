Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

Semana da inovação da Rede Gazeta coloca ecossistema do ES no centro do debate

Entre os dias 16 e 20 de outubro será realizada a InsightES, a Semana de Inovação Capixaba organizada pela Rede Gazeta. O foco do evento é no mercado do ES

Públicado em 

19 set 2023 às 14:26
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Abre coluna Fonte Hub projeto Startups
Fonte, o hub de inovação da Rede Gazeta Crédito: Fonte/ Divulgação
Olhando para as 'dores' (problemas e desafios a serem solucionados) do mercado do Espírito Santo, a Rede Gazeta vai realizar, entre os dias 16 e 20 de outubro, a InsightES - Semana de Inovação Capixaba. O pilar principal do evento é ser um espaço de troca de conhecimento e de provocações entre especialistas, empreendedores e investidores destacando as boas práticas e iniciativas de inovação em curso. A ideia é facilitar e ampliar a conexão entre os diversos atores do ecossistema capixaba de inovação.
Ao longo dos cinco dias serão realizados, no auditório da Rede Gazeta, painéis, palestras e um ideathon (momento para gerar ideias inovadoras e soluções criativas para um problema) focado em desafios dos principais segmentos do mercado capixaba. A Inventta, uma das mais importantes consultorias de inovação e estratégia do Brasil, que tem em seu portfólio de clientes marcas como Samsung, Suzano, Nestlé e Fiat, estará na InsightES. 
As inscrições para participar serão abertas nos próximos dias.

Veja Também

ES é estratégico para Brasil ter gás competitivo, diz presidente da Petrobras

Café conilon terá contratos negociados pela Bolsa de Valores

Grupo Águia Branca compra a operação da BYD em Goiás

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia espírito santo Rede Gazeta Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados