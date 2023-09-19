Semana da inovação da Rede Gazeta coloca ecossistema do ES no centro do debate

Olhando para as 'dores' (problemas e desafios a serem solucionados) do mercado do Espírito Santo, a Rede Gazeta vai realizar, entre os dias 16 e 20 de outubro, a InsightES - Semana de Inovação Capixaba. O pilar principal do evento é ser um espaço de troca de conhecimento e de provocações entre especialistas, empreendedores e investidores destacando as boas práticas e iniciativas de inovação em curso. A ideia é facilitar e ampliar a conexão entre os diversos atores do ecossistema capixaba de inovação.