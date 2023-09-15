Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agronegócio

Café conilon terá contratos negociados pela Bolsa de Valores

O Espírito Santo é responsável por cerca de 70% da produção brasileira de conilon. A variedade está em 50 mil das 108 mil propriedades do Estado

Públicado em 

15 set 2023 às 16:05
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Colheita mecanizada em Jaguaré, o maior produtor de café conilon do país
Colheita mecanizada em Jaguaré, o maior produtor de café conilon do país Crédito: Jordano Sossai
Até o final do primeiro semestre de 2024, o café conilon deve passar a ter contratos futuros de derivativos negociados pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Assim, passará a ser o sétimo produto de commodities da bolsa, ao lado de boi gordo, café arábica 4/5, etanol hidratado, milho, ouro e soja. É um passo importante na consolidação da mais importante atividade do agronegócio capixaba, presente em 50 mil das 108 mil propriedades do Espírito Santo. O Estado é responsável por 70% da produção nacional.
A B3 foi demandada pelo mercado para criar o produto. Conversas estão em andamento com indústria, corretores e cooperativas para fechar o contrato que será ofertado ao mercado. A negociação será simples como comprar ou vender uma ação. Além de proteger das oscilações, ter um produto listado em bolsa é uma referência, o que facilita, por exemplo, a formação de preços e a obtenção de financiamentos.
"Atualmente, apenas o café arábica faz operações na B3. As bolsas têm por objetivo reduzir a exposição do produto ao risco de variação dos preços e atrair novos participantes de mercado. Possuem importante papel de sinalização de preços em benefício da eficiência e do planejamento das atividades dos segmentos envolvidos no negócio. Com a entrada do conilon na B3, um novo canal se abre para reduzir as oscilações e as incertezas de mercado. Importante para reduzir o impacto no patrimônio maior que temos no campo, que são nossos cafeicultores e suas famílias", explicou Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura.

Veja Também

Tributação do vinho no ES: empresários esperam preço menor e mais negócios

Grupo Águia Branca compra a operação da BYD em Goiás

Municípios do ES estão mais transparentes. Confira o ranking

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Mercado Financeiro Bolsa de Valores Agropecuária Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados