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Naval

Navio da Marinha: construção avança no ES e grande evento é marcado para outubro

Força fará a cerimônia de 'batimento de quilha' da embarcação no próximo dia 17. A expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venha ao Estado para o evento

Públicado em 

22 set 2023 às 12:36
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva de como ficará o navio da Marinha que está sendo montado em Aracruz
Perspectiva de como ficará o navio da Marinha que está sendo montado em Aracruz Crédito: Divulgação/Marinha
A Marinha fará um grande e importante evento no Estaleiro Jurong Aracruz, no dia 17 de outubro, para marcar o 'batimento de quilha' do novo Navio Polar "Almirante Saldanha" que está sendo construído no Espírito Santo. Trata-se de um investimento de R$ 740 milhões na embarcação que dará apoio às operações na Antártica do Programa Antártico Brasileiro. A expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venha ao Estado participar. A cerimônia está a cargo da Marinha do Brasil e da Polar 1, empresa responsável pela obra. Caso venha, será a primeira visita de Lula ao Espírito Santo em seu terceiro mandato presidencial.
O 'batimento de quilha', na tradição naval, é uma forma de trazer sorte para a embarcação que está sendo construída. A cerimônia acontece quando a espinha dorsal do navio, que é a quilha, fica pronta. É a principal estrutura, que permite a composição de todos os outros módulos da embarcação. A montagem do Polar "Almirante Saldanha", iniciada em meados do ano passado no Estaleiro Jurong Aracruz, será concluída em 2025.  Serão 93,9 metros de comprimento, 18,5 metros de largura, calado de seis metros e autonomia para 70 dias. Com propulsão diesel-elétrica, o navio terá uma tripulação de 95 pessoas, incluindo 26 pesquisadores. Durante a construção, de acordo com a Marinha, são 600 empregos diretos e 6 mil indiretos.
A nova embarcação substituirá o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, dando apoio aos trabalhos desenvolvidos pela Estação Antártica Comandante Ferraz. O "Almirante Saldanha" será capaz de operar no verão e outono do Continente Antártico. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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