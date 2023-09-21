Privatizações, concessões e PPPs: Bandes se aproxima do BNDES para atrair setor privado

Hoje, o BNDES possui, em sua carteira, 112 projetos que somam R$ 229,7 bilhões. Apenas um (iluminação pública de Vitória) no Espírito Santo. Há estudos sendo tocados pela instituição nas seguintes áreas: ativos ambientais, saneamento, infraestrutura social, rodovias, portos, mobilidade urbana e valorização do patrimônio imobiliário.

"Veja, por exemplo, a Secretaria de Educação. O foco deve ser 100% na educação das nossas crianças e adolescentes, mas, hoje, muita da atenção vai para manter prédios, logística, enfim, para a operação como um todo. É certo que isso pode ser melhor trabalhado por uma empresa especializada, o que precisamos é colocar a estrutura do projeto de pé. Temos possibilidades também nas áreas de segurança, saúde, presídios, parques, infraestrutura urbana... As oportunidades são muitas, vamos evoluir com isso aproveitando a velocidade e o conhecimento do BNDES", assinalou Ferraço.