Privatização da ES Gás: indústria comemora e vê potencial para consumo dobrar

Usina da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória Crédito: Divulgação/ArcelorMittal

O ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) Léo de Castro representou a indústria capixaba no leilão de privatização da ES Gás. O empresário saiu bastante satisfeito da B3. "O Grupo Energisa é competente, conhece o mercado e tem tudo para fazer um grande trabalho na ES Gás. Estou muito satisfeito com o resultado".

Na visão de Castro, a nova operadora vai ampliar o acesso ao gás natural e vai dar mais eficiência à operação. "As pessoas não têm muita noção do que isso representa. Assim como o incentivo fiscal, o acesso a gás é um fator decisório. Uma boa distribuição vai trazer muito investimento para cá, vai nos dar muita competitividade". Setores como o siderúrgico, de celulose, vidro e cerâmica perseguem os locais onde tem gás natural.

O empresário conversou com o presidente da Energisa, Ricardo Botelho, e o convidou para um encontro na Findes. "Temos um mapa muito bem montado com o potencial de crescimento do gás natural aqui no Estado. Faremos uma reunião para mostrar isso para a Energisa. As indústrias demandam gás, temos potencial para dobrar o consumo em cinco anos. Sem dúvida é uma porta que se abre".