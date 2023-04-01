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Eficiência energética

Privatização da ES Gás: indústria comemora e vê potencial para consumo dobrar

Léo de Castro, ex-presidente da Findes, representou a indústria capixaba no leilão. Segundo ele, mais oferta de gás e eficiência trarão mais investimentos

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

01 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Usina da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória
Usina da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
O ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) Léo de Castro representou a indústria capixaba no leilão de privatização da ES Gás. O empresário saiu bastante satisfeito da B3. "O Grupo Energisa é competente, conhece o mercado e tem tudo para fazer um grande trabalho na ES Gás. Estou muito satisfeito com o resultado".
Na visão de Castro, a nova operadora vai ampliar o acesso ao gás natural e vai dar mais eficiência à operação. "As pessoas não têm muita noção do que isso representa. Assim como o incentivo fiscal, o acesso a gás é um fator decisório. Uma boa distribuição vai trazer muito investimento para cá, vai nos dar muita competitividade". Setores como o siderúrgico, de celulose, vidro e cerâmica perseguem os locais onde tem gás natural. 
O empresário conversou com o presidente da Energisa, Ricardo Botelho, e o convidou para um encontro na Findes. "Temos um mapa muito bem montado com o potencial de crescimento do gás natural aqui no Estado. Faremos uma reunião para mostrar isso para a Energisa. As indústrias demandam gás, temos potencial para dobrar o consumo em cinco anos. Sem dúvida é uma porta que se abre".
Hoje, a ES Gás entrega algo perto de 45 mil m³ de gás natural por dia ao mercado (industrial, residencial e veicular). Já há estrutura montada para entregar mais 800 mil m³. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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