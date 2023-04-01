Privatização da ES Gás: indústria comemora e vê potencial para consumo dobrar

Na visão de Castro, a nova operadora vai ampliar o acesso ao gás natural e vai dar mais eficiência à operação. "As pessoas não têm muita noção do que isso representa. Assim como o incentivo fiscal, o acesso a gás é um fator decisório. Uma boa distribuição vai trazer muito investimento para cá, vai nos dar muita competitividade". Setores como o siderúrgico, de celulose, vidro e cerâmica perseguem os locais onde tem gás natural.
O empresário conversou com o presidente da Energisa, Ricardo Botelho, e o convidou para um encontro na Findes. "Temos um mapa muito bem montado com o potencial de crescimento do gás natural aqui no Estado. Faremos uma reunião para mostrar isso para a Energisa. As indústrias demandam gás, temos potencial para dobrar o consumo em cinco anos. Sem dúvida é uma porta que se abre".
Hoje, a ES Gás entrega algo perto de 45 mil m³ de gás natural por dia ao mercado (industrial, residencial e veicular). Já há estrutura montada para entregar mais 800 mil m³.