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Expectativa

Após dobrar produção no ES, novos investimentos entram no radar da Marcopolo

A produção da multinacional em São Mateus, Norte do Estado, cresceu mais de 100% no ano passado. Diante das boas perspectivas para 2023, há chances de expansão

Publicado em 30 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

30 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo
Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Marcopolo/Divulgação
Em 2021, a fábrica da Marcopolo de São Mateus, Norte do Espírito Santo, produziu 2 mil veículos. No ano passado, um salto de 105%: 4.100 unidades saíram da linha de produção. O bom desempenho está em linha com o resultado da companhia como um todo. Em 2022, o lucro líquido ficou em R$ 436,8 milhões, 21,9% acima do registrado em 2021. A produção de veículos deu um salto de 31,1%, de 11.230 para 14.725.  
"Nossos mercados tiveram uma forte retomada no pós-pandemia. Com a pessoas voltando a circular, as frotas começaram a ser reformuladas. Falo de transporte rodoviário, urbano e escolar. Por tudo isso, tivemos um resultado histórico em 2022", explicou Sidnei Vargas, diretor Comercial da Volare (unidade de micro-ônibus da Marcopolo).
Para 2023 - ao contrário do mercado de automóveis, que enfrenta queda nas vendas e se vê obrigado a dar férias coletivas nas linhas de montagem -, há otimismo. "O cenário é positivo para o nosso mercado. Trabalhamos forte ao longo da pandemia para diversificar e ganhar eficiência. Com a volta do mercado nesse pós-pandemia, estamos em uma posição bastante boa. O setor de Turismo está aquecido, os governos estão comprando ônibus para Educação e temos uma pegada muito forte de eletrificação dos ônibus urbanos. O mercado está aquecido e nós estamos bem posicionados", explicou Vargas.
Diante do cenário, boas possibilidades surgem no horizonte capixaba. Só no ano passado, a Marcopolo contratou 700 funcionários (são 1,9 mil no total) e investiu R$ 27 milhões na unidade mateense para que ela pudesse chegar às 4,1 mil unidades. Espaço para mais aportes existem e estão no radar da multinacional. "Diversificamos a planta e demos mais eficiência, ficou mais fácil de decidir. A fábrica, que começou como Volare, está preparada para todos os produtos Marcopolo. Estamos otimistas com o cenário do nosso segmento de ônibus, há demanda para todas as áreas, e São Mateus, sem dúvida, é uma ótima alternativa de expansão. Além de tudo, é uma fábrica próxima de mercados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste", assinalou o executivo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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