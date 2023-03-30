Após dobrar produção no ES, novos investimentos entram no radar da Marcopolo

Em 2021, a fábrica da Marcopolo de São Mateus, Norte do Espírito Santo, produziu 2 mil veículos. No ano passado, um salto de 105%: 4.100 unidades saíram da linha de produção. O bom desempenho está em linha com o resultado da companhia como um todo.
Em 2022, o lucro líquido ficou em R$ 436,8 milhões, 21,9% acima do registrado em 2021. A produção de veículos deu um salto de 31,1%, de 11.230 para 14.725.
"Nossos mercados tiveram uma forte retomada no pós-pandemia. Com a pessoas voltando a circular, as frotas começaram a ser reformuladas. Falo de transporte rodoviário, urbano e escolar. Por tudo isso, tivemos um resultado histórico em 2022", explicou Sidnei Vargas, diretor Comercial da Volare (unidade de micro-ônibus da Marcopolo).
Para 2023 - ao contrário do mercado de automóveis, que enfrenta queda nas vendas e se vê obrigado a dar férias coletivas nas linhas de montagem
-, há otimismo. "O cenário é positivo para o nosso mercado. Trabalhamos forte ao longo da pandemia para diversificar e ganhar eficiência. Com a volta do mercado nesse pós-pandemia, estamos em uma posição bastante boa. O setor de Turismo está aquecido, os governos estão comprando ônibus para Educação e temos uma pegada muito forte de eletrificação dos ônibus urbanos. O mercado está aquecido e nós estamos bem posicionados", explicou Vargas.
Diante do cenário, boas possibilidades surgem no horizonte capixaba. Só no ano passado, a Marcopolo contratou 700 funcionários (são 1,9 mil no total) e investiu R$ 27 milhões na unidade mateense para que ela pudesse chegar às 4,1 mil unidades.
Espaço para mais aportes existem e estão no radar da multinacional. "Diversificamos a planta e demos mais eficiência, ficou mais fácil de decidir. A fábrica, que começou como Volare, está preparada para todos os produtos Marcopolo. Estamos otimistas com o cenário do nosso segmento de ônibus, há demanda para todas as áreas, e São Mateus, sem dúvida, é uma ótima alternativa de expansão. Além de tudo, é uma fábrica próxima de mercados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste", assinalou o executivo.