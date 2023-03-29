Uma nova empresa do Espírito Santo no mercado imobiliário

A VCP (Vitória Capital e Participações) e a Precisão Engenharia, que faz parte do Grupo Incortel, se fundiram e criaram a Invite, uma incorporadora que, em seu primeiro ano de operação, colocará no mercado (não apenas no da Grande Vitória) pelo menos R$ 500 milhões em lançamentos. Dependendo do andamento de algumas negociações em curso, este VGV (valor geral de vendas) pode chegar a R$ 800 milhões.

Cecília Zon, presidente da Invite, afirma que a incorporadora já começa com projetos relevantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal e também em Vitória, onde, em breve, lançará um empreendimento de luxo. "A VCP é uma empresa forte, com ativos em saúde, logística e em outras áreas. A Precisão tem um importante histórico no mercado da construção civil. Percebemos uma sinergia e uma grande possibilidade de agregarmos valor e entregarmos resultado, por isso, nos juntamos. A Incortel fará o papel de gestora de negócios imobiliários e a Invite entrará com a incorporação. É uma visão moderna dentro de um mercado que está mudando", explicou a executiva.