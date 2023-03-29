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Crescimento

Uma nova empresa do Espírito Santo no mercado imobiliário

A Invite, resultado da fusão da VCP com a Precisão Engenharia, do Grupo Incortel, pretende colocar no mercado, em 2023, R$ 500 milhões em lançamentos

Publicado em 29 de Março de 2023 às 19:03

Públicado em 

29 mar 2023 às 19:03
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Imóveis - prédios
Crédito: Carlos Alberto
A VCP (Vitória Capital e Participações) e a Precisão Engenharia, que faz parte do Grupo Incortel, se fundiram e criaram a Invite, uma incorporadora que, em seu primeiro ano de operação, colocará no mercado (não apenas no da Grande Vitória) pelo menos R$ 500 milhões em lançamentos. Dependendo do andamento de algumas negociações em curso, este VGV (valor geral de vendas) pode chegar a R$ 800 milhões.  
Cecília Zon, presidente da Invite, afirma que a incorporadora já começa com projetos relevantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal e também em Vitória, onde, em breve, lançará um empreendimento de luxo. "A VCP é uma empresa forte, com ativos em saúde, logística e em outras áreas. A Precisão tem um importante histórico no mercado da construção civil. Percebemos uma sinergia e uma grande possibilidade de agregarmos valor e entregarmos resultado, por isso, nos juntamos. A Incortel fará o papel de gestora de negócios imobiliários e a Invite entrará com a incorporação. É uma visão moderna dentro de um mercado que está mudando", explicou a executiva.
Todos os empreendimentos da Precisão e da VCP, não só os lançados a partir de agora, passam a fazer parte da Invite. Estão nesse pacote os empreendimentos multipropriedade (modelo de negócio em que um mesmo imóvel é compartilhado por diferentes donos) do Grupo Incortel em Campos do Jordão (são três) e Búzios. O Camillo, empreendimento que está sendo lançado em Lisboa, também. Para os próximos meses, a intenção é fazer um lançamento importante no mercado de luxo na Capital capixaba. Faltam poucos detalhes para que o martelo seja batido.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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