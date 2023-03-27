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Inovação

Maior hub de inovação da Serra vai investir em 25 startups

Enjoy Work venceu edital do Sebrae/ES e da Fapes e vai injetar R$ 300 mil em empreendimentos inovadores que serão selecionados em todo o Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

27 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - notas de real
Dinheiro - notas de real Crédito: Carlos Alberto
A Enjoy Work, maior hub de inovação da Serra, vai investir e desenvolver pelo menos 25 startups. Os projetos serão selecionados em todo o Espírito Santo. A Enjoy venceu o edital do Sebrae/ES e da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo) voltado para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e vai receber R$ 270 mil. O hub vai colocar mais R$ 30 mil, totalizando R$ 300 mil de injeção financeira em startups. Valor relevante em se tratando de empresas que estão nascendo e, no caso, com grande potencial de crescimento.
O movimento é capitaneado pela Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), em parceria com diversos atores relevantes do ecossistema de inovação no Espírito Santo, como a Incubadora do Ifes da Serra; o iNO.VC, que é o laboratório de inovação da ArcelorMittal; e a Planer Inova Center, da faculdade UCL.
O programa da MCI e da Fapes prevê um volume total de R$ 2,7 milhões para apoiar até dez Ambientes Promotores de Inovação. O Espírito Santo tem hoje cerca de 142 startups e a meta da MCI é chegar a 1 mil startups no período de 10 anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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