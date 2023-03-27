Maior hub de inovação da Serra vai investir em 25 startups

A Enjoy Work, maior hub de inovação da Serra, vai investir e desenvolver pelo menos 25 startups. Os projetos serão selecionados em todo o Espírito Santo. A Enjoy venceu o edital do Sebrae/ES e da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo) voltado para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e vai receber R$ 270 mil. O hub vai colocar mais R$ 30 mil, totalizando R$ 300 mil de injeção financeira em startups. Valor relevante em se tratando de empresas que estão nascendo e, no caso, com grande potencial de crescimento.