Maior hub de inovação da Serra vai investir em 25 startups

A Enjoy Work, maior hub de inovação da Serra, vai investir e desenvolver pelo menos 25 startups. Os projetos serão selecionados em todo o Espírito Santo. A Enjoy venceu o edital do Sebrae/ES e da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo) voltado para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e vai receber R$ 270 mil. O hub vai colocar mais R$ 30 mil, totalizando R$ 300 mil de injeção financeira em startups. Valor relevante em se tratando de empresas que estão nascendo e, no caso, com grande potencial de crescimento.
O movimento é capitaneado pela Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), em parceria com diversos atores relevantes do ecossistema de inovação no Espírito Santo, como a Incubadora do Ifes da Serra; o iNO.VC, que é o laboratório de inovação da ArcelorMittal; e a Planer Inova Center, da faculdade UCL.
O programa da MCI e da Fapes prevê um volume total de R$ 2,7 milhões para apoiar até dez Ambientes Promotores de Inovação. O Espírito Santo tem hoje cerca de 142 startups e a meta da MCI é chegar a 1 mil startups no período de 10 anos.