Visita do ministro dos Transportes ao ES não desata nós, mas traz avanços

Renan Filho também prometeu uma reunião sobre 101, na semana que vem, com o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e o Tribunal de Contas da União. Dois temas estarão sobre a mesa: agilizar a relicitação e estudar um modelo que possibilite ao Estado assumir a concessão da rodovia enquanto não se define quem será a nova concessionária responsável pelo trecho que corta o Espírito Santo. O governo do Estado topa colocar R$ 1 bilhão em obras, mas se recusa a bancar eventuais prejuízos que a atual concessionária, EcoRodovias, possa ter tido no decorrer do atual contrato. É este nó que está sendo debatido. Relicitação e o governo do Espírito Santo entrando como concessionário transitório também são assuntos que podem andar em paralelo.