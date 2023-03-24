Visita do ministro dos Transportes ao ES não desata nós, mas traz avanços

O ministro dos Transportes, Renan Filho, fez uma rápida visita ao Estado na manhã desta sexta-feira (24)
. Trouxe na bagagem algumas informações importantes: o Contorno do Mestre Álvaro, mais importante intervenção urbana em curso no Espírito Santo, será inaugurada entre outubro e novembro deste ano; na quinta-feira (30) será publicado o edital para a contratação do projeto básico da duplicação da BR 262 com recursos da União; e, por fim, na próxima semana será realizada, em Brasília, uma reunião para debater o nó da BR 101. Fora o Contorno do Mestre Álvaro, não há nada resolvido, mas há avanços.
Renan Filho também prometeu uma reunião sobre 101, na semana que vem, com o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e o Tribunal de Contas da União. Dois temas estarão sobre a mesa: agilizar a relicitação e estudar um modelo que possibilite ao Estado assumir a concessão da rodovia enquanto não se define quem será a nova concessionária responsável pelo trecho que corta o Espírito Santo. O governo do Estado topa colocar R$ 1 bilhão em obras, mas se recusa a bancar eventuais prejuízos que a atual concessionária, EcoRodovias, possa ter tido no decorrer do atual contrato. É este nó que está sendo debatido. Relicitação e o governo do Espírito Santo entrando como concessionário transitório também são assuntos que podem andar em paralelo.
Mesmo ciente que há muito chão pela frente, Casagrande ficou satisfeito com o que ouviu do ministro. Pelo menos está por dentro dos assuntos e com disposição de ajudar.