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Infraestrutura

Visita do ministro dos Transportes ao ES não desata nós, mas traz avanços

Renan Filho promete entregar Contorno do Mestre Álvaro este ano, contratação de projeto para duplicação da 262 e ajuda no imbróglio da 101

Publicado em 24 de Março de 2023 às 17:30

Públicado em 

24 mar 2023 às 17:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Governador Casagrande e Ministro Renan Filho visitam obras do Complexo Viário de Carapina
Governador Casagrande e Ministro Renan Filho visitam obras do Complexo Viário de Carapina Crédito: Helio Filho / Secom ES
O ministro dos Transportes, Renan Filho, fez uma rápida visita ao Estado na manhã desta sexta-feira (24). Trouxe na bagagem algumas informações importantes: o Contorno do Mestre Álvaro, mais importante intervenção urbana em curso no Espírito Santo, será inaugurada entre outubro e novembro deste ano; na quinta-feira (30) será publicado o edital para a contratação do projeto básico da duplicação da BR 262 com recursos da União; e, por fim, na próxima semana será realizada, em Brasília, uma reunião para debater o nó da BR 101. Fora o Contorno do Mestre Álvaro, não há nada resolvido, mas há avanços.
A maior novidade ficou por conta da BR 262. A disposição do governo federal em pelo menos iniciar a duplicação (ainda não há recursos garantidos para isso) já é uma boa notícia, afinal, todas as tentativas de concessão à iniciativa privada esbarraram na inviabilidade econômica. O ministro disse ainda que serão feitas intervenções no curto prazo, como melhorias no asfalto e construção de novas terceiras faixas. Um alento diante da atual situação de penúria e estrangulamento da via. Importante lembrar que o governo federal está contratando uma empresa para estudar a viabilidade da concessão da 262 à iniciativa privada. Ou seja, são três frentes que vão caminhar em paralelo.
Renan Filho também prometeu uma reunião sobre 101, na semana que vem, com o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e o Tribunal de Contas da União. Dois temas estarão sobre a mesa: agilizar a relicitação e estudar um modelo que possibilite ao Estado assumir a concessão da rodovia enquanto não se define quem será a nova concessionária responsável pelo trecho que corta o Espírito Santo. O governo do Estado topa colocar R$ 1 bilhão em obras, mas se recusa a bancar eventuais prejuízos que a atual concessionária, EcoRodovias, possa ter tido no decorrer do atual contrato. É este nó que está sendo debatido. Relicitação e o governo do Espírito Santo entrando como concessionário transitório também são assuntos que podem andar em paralelo.
Sobre as ferrovias EF 118 (ligando Cariacica ao Rio) e Centro Atlântica (FCA), o ministro se mostrou inteirado e disposto a ajudar. O Ministério dos Transportes está avaliando o pedido de renovação antecipada da FCA, desejo da VLI, que é a concessionária, e também do governo do Estado. Sobre a 118, Renan Filho está em conversas diretas com executivos da Vale.
Mesmo ciente que há muito chão pela frente, Casagrande ficou satisfeito com o que ouviu do ministro. Pelo menos está por dentro dos assuntos e com disposição de ajudar. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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