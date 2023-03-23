Selic: Findes diz entender decisão do BC e cobra clareza do governo federal

A nota, disparada para associados e executivos da indústria capixaba, destaca que, hoje, os juros para as empresas chegam a quase 20% ao ano, impactando projetos, investimentos e, consequentemente, a economia como um todo. "A partir do momento que a Selic voltar a cair, as taxas de juros do sistema financeiro tendem a acompanhar o movimento. Isso é importante e urgente, afinal, o Brasil ainda figura entre os países com as maiores taxas de juros do mundo".

Feito o preâmbulo, o comunicado da Findes centra fogo no governo federal. "A Federação acredita que o anúncio do novo arcabouço fiscal e o andamento da reforma tributária no Congresso Nacional são decisivos para que o Copom inicie o processo de redução da Selic. O governo federal tem papel fundamental nesse processo. É primordial que a União tenha cautela na condução dos gastos públicos e se comprometa com o equilíbrio fiscal. É preciso clareza sobre os caminhos que o país quer seguir e é determinante que o governo federal sinalize que há austeridade na gestão das contas públicas".