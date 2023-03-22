Grupo Heringer quer empreendimento em área gigante de Vila Velha

"Estamos em pleno debate com a prefeitura. A intenção é colocar o projeto de pé até o final do ano. É algo de grande porte, com uma visão global sobre a expansão de Vila Velha. O município terá um importante crescimento com a concessão do porto à iniciativa privada, muitas oportunidades surgirão daí", explicou Victor de Paula Miranda, diretor do Grupo Heringer.