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Expansão

Grupo Heringer quer empreendimento em área gigante de Vila Velha

Grupo possui uma grande área na região do Xuri, zona rural de Vila Velha. A intenção é colocar de pé um projeto empresarial e residencial, além de uma ZPE

Publicado em 22 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

22 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Após lançar o maior condomínio logístico e industrial do Estado, o ViaBrasil Park, em Viana, que pode ter até 8 milhões de m², o Grupo Heringer volta-se para uma outra área, também gigantesca, mas em Vila Velha. A intenção dos executivos é lançar, até o final do ano, um masterplan na região do Xuri, com área para imóveis residenciais, comerciais, empresas, galpões de logística e indústria. A Heringer também pretende colocar para funcionar uma Zona de Processamento de Exportação. Projetos industriais amparados por uma ZPE contam com benefícios tributários, administrativos e cambiais.
"Estamos em pleno debate com a prefeitura. A intenção é colocar o projeto de pé até o final do ano. É algo de grande porte, com uma visão global sobre a expansão de Vila Velha. O município terá um importante crescimento com a concessão do porto à iniciativa privada, muitas oportunidades surgirão daí", explicou Victor de Paula Miranda, diretor do Grupo Heringer.
Só a área de ZPE terá 2 milhões de m². O masterplan, área com imóveis comerciais, residenciais e galpões logísticos, deve ter entre 4 milhões e 5 milhões de m². "Sobre a ZPE, recebemos a autorização do governo federal há oito anos. Estamos agora em um processo de atualização", explicou Miranda.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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