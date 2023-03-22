Grupo Heringer quer empreendimento em área gigante de Vila Velha

Após lançar o maior condomínio logístico e industrial do Estado, o ViaBrasil Park, em Viana,
que pode ter até 8 milhões de m², o Grupo Heringer volta-se para uma outra área, também gigantesca, mas em Vila Velha. A intenção dos executivos é lançar, até o final do ano, um masterplan na região do Xuri, com área para imóveis residenciais, comerciais, empresas, galpões de logística e indústria. A Heringer também pretende colocar para funcionar uma Zona de Processamento de Exportação. Projetos industriais amparados por uma ZPE contam com benefícios tributários, administrativos e cambiais.
"Estamos em pleno debate com a prefeitura. A intenção é colocar o projeto de pé até o final do ano. É algo de grande porte, com uma visão global sobre a expansão de Vila Velha. O município terá um importante crescimento com a concessão do porto à iniciativa privada, muitas oportunidades surgirão daí", explicou Victor de Paula Miranda, diretor do Grupo Heringer.
Só a área de ZPE terá 2 milhões de m². O masterplan, área com imóveis comerciais, residenciais e galpões logísticos, deve ter entre 4 milhões e 5 milhões de m². "Sobre a ZPE, recebemos a autorização do governo federal há oito anos. Estamos agora em um processo de atualização", explicou Miranda.