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Infraestrutura

Fundos de investimento de olho nas boas oportunidades do ES

No Espírito Santo, o mercado de galpões logísticos segue muito aquecido e atraindo investidores grandes daqui do Estado e também de fora

Públicado em 

21 mar 2023 às 18:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Via Brasil Park
Área onde será construído o Loteamento Logístico Industrial ViaBrasil Park, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Em tempos de nuvens pesadas sobre a economia, os investidores ficam muito mais criteriosos na hora de alocar recursos. É o que estamos vivendo hoje. Também é nessas horas que surgem as boas oportunidades, às vezes, com preços bastante convidativos. Com o Brasil barato em dólar (US$ 1 está valendo R$ 5,24) e muitos ativos depreciados, as oportunidades estão aí e os investidores, muitos de fora, estão com apetite.
No Espírito Santo, o mercado de galpões logísticos segue muito aquecido e atraindo investidores grandes daqui do Estado e também de fora. Na manhã desta terça-feira (21), no lançamento do ViaBrasil Park, em Viana, o maior condomínio logístico e industrial do Estado, Victor Paulo Miranda, diretor do Grupo Heringer, responsável pelo empreendimento, confirmou o apetite.
"Nossa expectativa é de uma venda muito rápida. São vários os interessados, principalmente no setor de logística. Muitos fundos estão nos procurando", disse o executivo. A primeira fase do ViaBrasil terá 2 milhões de m², quando 60% disso estiver negociado, o Grupo Heringer lança a segunda etapa, com 1,5 milhão de m². Ao todo, serão disponibilizados 8 milhões de m².
Executivos da área dizem que os grandes fundos estão de olho em tudo, mas que no, Espírito Santo, - por conta da localização (as grandes empresas de e-commerce valorizam muito), da infraestrutura portuária e dos incentivos fiscais - o que puxa a fila são os galpões de logística.
No próximo dia 14 de abril, ao lado do ViaBrasil, o Extrafruti, líder na distribuição de flores, frutas, legumes e verduras no Estado, inaugura um novo centro de distribuição, com 20 mil m². Um investimento de R$ 60 milhões tocado 100% por um fundo imobiliário do BTG Pactual. 
Os novos tempos estão aí.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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