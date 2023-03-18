Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crescimento

Dono de onze restaurantes em Vitória, Uaine Group chega forte a Pedra Azul

Grupo, que começou com distribuição de vinhos e hoje é proprietário de casas como Pirão e Aleixo, enxerga muito potencial no ES e vai investir no Turismo

Publicado em 18 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

18 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Uaine Group é, hoje, dono da maior rede de restaurantes do Espírito Santo. Estão sob o seu comando as seguintes casas localizadas em Vitória e Vila Velha: Pirão, Tomatto, Casa Portuguesa, Torí, Bacco (apenas o do Shopping Vitória), Canto do Vinho, Aleixo, Wine Garden, Ugo, Peroá e Casa di Luiza. Montada a linha de frente na Grande Vitória, o foco dos executivos do grupo agora está em Pedra Azul, tida como a principal fronteira da expansão do turismo capixaba.
A Uaine adquiriu uma fazenda de 95 hectares em São Paulo do Aracê. Lá será montado um complexo de lazer, a Fazenda São Paulinho, a apenas 2 km do famoso Quadrado de São Paulinho, às margens da rodovia Geraldo Sartório e aos pés da Pedra Azul. Trata-se de um projeto de longo prazo, mas a ideia é ter, entre outras atrações, produção própria de azeite e vinho. Já foram plantados 600 pés de oliveira e, até o final deste ano, serão mais 1,4 mil. Também serão plantadas uvas do tipo syrah e sauvignon blanc.
"Já estamos fazendo as estradas que vão cortar toda a área. Teremos trilhas na reserva florestal, fazendinha para as crianças, cinco mirantes a 1,5 mil metros de altitude e uma área exclusiva, e gratuita, para pesquisadores que quiserem estudar o nosso bioma. É um projeto de longo prazo, que já começa apostando firme no potencial turístico do Espírito Santo, que é enorme", explicou o CEO da Uaine, Leonardo Freitas.  

Veja Também

Nó do esgoto: com projetos imobiliários travados, Cesan promete solução em VV

EF-118: após temperatura subir, Vale promete cronograma até 31 de março

Faturamento da Nater Coop avança 28,5% e bate em R$ 1,44 bi

O Uaine Group é intimamente ligado ao mundo do vinho. Surgiu da Uaine Distribuidora, focada na compra e venda de vinhos. No passado, também importou azeites europeus. Além disso, a marca de vinhos QPA e o e-commerce Wine 4 Friends fazem parte do portfólio.
"Entrei no negócio de restaurantes, em 2013, com o único objetivo de impulsionar a minha distribuidora. Acabou que deu muito certo e hoje temos uma rede importante, que cresceu muito nos últimos dez anos. Estamos, agora, em um trabalho de organização e sinergia. Estou sempre atento às oportunidades, mas não está no meu radar comprar ou abrir novos restaurantes em 2023. Meu foco está na integração dos processos em Vitória e neste projeto de Pedra Azul. Creio que, no inverno do ano que vem, a Fazenda São Paulinho já possa estar aberta ao público, ainda não em plena capacidade, mas já em operação", assinalou Freitas.
Local onde será feito o complexo de lazer Fazenda São Paulinho, na Pedra Azul
Local onde será feito o complexo de lazer Fazenda São Paulinho, na Pedra Azul Crédito: Divulgação/Uaine Group

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Gastronomia montanhas Pedra Azul vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados