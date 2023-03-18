Dono de onze restaurantes em Vitória, Uaine Group chega forte a Pedra Azul

O Uaine Group é, hoje, dono da maior rede de restaurantes do Espírito Santo. Estão sob o seu comando as seguintes casas localizadas em Vitória e Vila Velha: Pirão, Tomatto, Casa Portuguesa, Torí, Bacco (apenas o do Shopping Vitória), Canto do Vinho, Aleixo, Wine Garden, Ugo, Peroá e Casa di Luiza. Montada a linha de frente na Grande Vitória, o foco dos executivos do grupo agora está em Pedra Azul, tida como a principal fronteira da expansão do turismo capixaba.

A Uaine adquiriu uma fazenda de 95 hectares em São Paulo do Aracê. Lá será montado um complexo de lazer, a Fazenda São Paulinho, a apenas 2 km do famoso Quadrado de São Paulinho, às margens da rodovia Geraldo Sartório e aos pés da Pedra Azul. Trata-se de um projeto de longo prazo, mas a ideia é ter, entre outras atrações, produção própria de azeite e vinho. Já foram plantados 600 pés de oliveira e, até o final deste ano, serão mais 1,4 mil. Também serão plantadas uvas do tipo syrah e sauvignon blanc.

"Já estamos fazendo as estradas que vão cortar toda a área. Teremos trilhas na reserva florestal, fazendinha para as crianças, cinco mirantes a 1,5 mil metros de altitude e uma área exclusiva, e gratuita, para pesquisadores que quiserem estudar o nosso bioma. É um projeto de longo prazo, que já começa apostando firme no potencial turístico do Espírito Santo, que é enorme", explicou o CEO da Uaine, Leonardo Freitas.

O Uaine Group é intimamente ligado ao mundo do vinho. Surgiu da Uaine Distribuidora, focada na compra e venda de vinhos. No passado, também importou azeites europeus. Além disso, a marca de vinhos QPA e o e-commerce Wine 4 Friends fazem parte do portfólio.

"Entrei no negócio de restaurantes, em 2013, com o único objetivo de impulsionar a minha distribuidora. Acabou que deu muito certo e hoje temos uma rede importante, que cresceu muito nos últimos dez anos. Estamos, agora, em um trabalho de organização e sinergia. Estou sempre atento às oportunidades, mas não está no meu radar comprar ou abrir novos restaurantes em 2023. Meu foco está na integração dos processos em Vitória e neste projeto de Pedra Azul. Creio que, no inverno do ano que vem, a Fazenda São Paulinho já possa estar aberta ao público, ainda não em plena capacidade, mas já em operação", assinalou Freitas.