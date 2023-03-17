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Expansão urbana

Nó do esgoto: com projetos imobiliários travados, Cesan promete solução em VV

Liberação de novos empreendimentos imobiliários está praticamente parada em Vila Velha porque a rede de esgoto do município está no seu limite

Públicado em 

17 mar 2023 às 18:09
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vila Velha é o novo polo imobiliário da Grande Vitória
Vila Velha concentra boa parte da expansão imobiliária da Grande Vitória Crédito: Divulgação
O sistema de tratamento de esgoto de Vila Velha está estrangulado. Diante disso, a Prefeitura de Vila Velha fica legalmente impedida de liberar a construção de novos empreendimentos imobiliários. A lei manda que novas licenças só sejam emitidas caso o empreendimento tenha onde despejar os seus dejetos.
O impasse está estabelecido há alguns meses e uma fila de pedidos já começa a se formar. Por conta disso, Ademi (Associação Empresas do Mercado Imobiliário) e Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) cobram uma solução rápida por parte de Cesan e Aegea - empresa responsável, por meio de parceria público-privada, pelo saneamento do município.
A solução natural passa pela nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás, com capacidade para tratar 900 litros por segundo, obra tocada pela Cesan. O problema é que a estrutura, no melhor dos cenários, só fica pronta em 24 meses. A alternativa encontrada foi, por meio de um aditivo de contrato com a Aegea, construir uma ETE de menor porte, 100 litros por segundo, também em Araçás, que entraria em operação em 12 meses (quase todos os empreendimentos imobiliários levam mais tempo para ficarem prontos).
A Cesan, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), entrou em acordo com a Aegea. A ETE custará R$ 54 milhões e será feita pela concessionária por meio de um aditivo de contrato. Por ser uma PPP e o aditivo superar os R$ 10 milhões, o Tribunal de Contas do Estado terá de dar o seu aval. A expectativa é de que, tudo dando certo, as obras comecem em julho e que, em março de 2024, a estação esteja funcionando. A volta dos licenciamentos à normalidade deverá se dar em 60 dias quando, após avaliação do Tribunal de Contas, o contrato poderá ser assinado. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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