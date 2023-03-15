Setor produtivo do ES e governo vão montar agenda estratégica em quatro áreas

Crédito: Carlos Alberto

O Fórum de Entidades e Federações (ES em Ação, Findes, Fecomércio, Fetransportes e Federação da Agricultura) e o governo do Estado firmaram parceria para a construção, em conjunto, de planos de trabalho específicos em áreas estratégicas da administração pública para alavancar o crescimento econômico do Espírito Santo: Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente. O objetivo é apontar os desafios, onde se quer chegar e o melhor caminho a ser trilhado. Algo semelhante já está sendo estudado também junto à Secretaria da Educação.

O trabalho mais adiantado é na Secretaria de Desenvolvimento. As entidades vão contratar uma consultoria (há boas conversas com a Falconi) para montar um plano de trabalho. A ideia é que a contratada aponte os novos desafios (transformação digital, transição energética, inovação e diversificação econômica, por exemplo), ajude a encontrar soluções para os velhos (101, 262 e ferrovia, por exemplo) e aponte as potencialidades. Feita e aprovada esta primeira parte do serviço, serão estabelecidas metas de acompanhamento.

O trabalho dentro da Secretaria de Agricultura será na montagem do novo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag). O Fórum de Entidades e Federações também vai contratar uma consultoria para montar o novo documento. A intenção é colocar o Estado na vanguarda da agricultura sustentável do Brasil, espalhando as boas práticas já adotadas por aqui e trazendo bons exemplos de fora. O último Pedeag saiu em 2016, Estado e empresários querem, diante de um novo mercado consumidor, uma nova lupa estratégica.

O debate mais embrionário é no Meio Ambiente. A ideia é estabelecer uma agenda moderna, que dê protagonismo ao debate global em cima das mudanças climáticas e que traga boas práticas de análise de projetos. O modelo ainda está sendo discutido.