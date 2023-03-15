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Planejamento

Setor produtivo do ES e governo vão montar agenda estratégica em quatro áreas

ES em Ação, Findes, Fecomércio, Fetransportes e Federação da Agricultura vão ajudar governo a montar plano para Desenvolvimento, Agro, Meio Ambiente e Educação

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:41

Públicado em 

15 mar 2023 às 17:41
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Indústria - construção
Crédito: Carlos Alberto
O Fórum de Entidades e Federações (ES em Ação, Findes, Fecomércio, Fetransportes e Federação da Agricultura) e o governo do Estado firmaram parceria para a construção, em conjunto, de planos de trabalho específicos em áreas estratégicas da administração pública para alavancar o crescimento econômico do Espírito Santo: Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente. O objetivo é apontar os desafios, onde se quer chegar e o melhor caminho a ser trilhado. Algo semelhante já está sendo estudado também junto à Secretaria da Educação.
O trabalho mais adiantado é na Secretaria de Desenvolvimento. As entidades vão contratar uma consultoria (há boas conversas com a Falconi) para montar um plano de trabalho. A ideia é que a contratada aponte os novos desafios (transformação digital, transição energética, inovação e diversificação econômica, por exemplo), ajude a encontrar soluções para os velhos (101, 262 e ferrovia, por exemplo) e aponte as potencialidades. Feita e aprovada esta primeira parte do serviço, serão estabelecidas metas de acompanhamento.

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O trabalho dentro da Secretaria de Agricultura será na montagem do novo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag). O Fórum de Entidades e Federações também vai contratar uma consultoria para montar o novo documento. A intenção é colocar o Estado na vanguarda da agricultura sustentável do Brasil, espalhando as boas práticas já adotadas por aqui e trazendo bons exemplos de fora. O último Pedeag saiu em 2016, Estado e empresários querem, diante de um novo mercado consumidor, uma nova lupa estratégica.
O debate mais embrionário é no Meio Ambiente. A ideia é estabelecer uma agenda moderna, que dê protagonismo ao debate global em cima das mudanças climáticas e que traga boas práticas de análise de projetos. O modelo ainda está sendo discutido.
O trabalho de parceria foi costurado pelo vice-governador, Ricardo Ferraço, que também responde pela Secretaria de Desenvolvimento, e recebeu apoio do governador Renato Casagrande. "Temos um histórico, principalmente nos últimos 20 anos, de trabalho em conjunto entre setores público e privado. Foi o que tirou o Espírito Santo da grave crise do início dos anos 2000. Estamos muito melhores hoje, mas não é o suficiente, para chegarmos onde queremos, e os desafios são muito, o mundo está em constante mudança, precisamos de trabalho em conjunto, de muita colaboração", afirmou em evento realizado na manhã desta quarta-feira (15) pelo ES em Ação.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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