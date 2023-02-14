Sustentabilidade será a base do novo plano estratégico do agro capixaba

A intenção é fazer o planejamento, destacar as muitas boas ações já em andamento, organizar as atividades públicas e privadas, e otimizar o trabalho. "Já tem muita coisa boa acontecendo aqui no Estado, a indicação geográfica, por exemplo. A intenção é organizar as ações, melhorar o fluxo de informações e trabalhar nossas fragilidades. Tem muita novidade nessa área, trabalhar organizado e com planejamento é mais fácil. Nosso último Pedeag é de 2016, o mundo mudou, nossa lupa estratégica também precisa mudar", assinalou o secretário.