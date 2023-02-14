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Olho no futuro

Sustentabilidade será a base do novo plano estratégico do agro capixaba

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, quer colocar de pé, até o final do primeiro semestre, o novo planejamento estratégico do agronegócio capixaba

Públicado em 

14 fev 2023 às 18:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Plantação de Pimenta Carolina Reaper, em Cariacica
Plantação de pimenta, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, quer colocar de pé, até o final do primeiro semestre, o novo planejamento estratégico do agronegócio capixaba. O documento, que ainda não foi batizado, seguirá os mesmos moldes do Pedeag (Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba). Foram três documentos lançados entre 2003 e 2016, o objetivo central era estabelecer estratégias e iniciativas para melhorar os resultados do agro local.
As cadeias produtivas, novas e antigas, serão ouvidas em seminários que serão realizados em todo o Estado. A intenção é aprofundar as ações e colocar o agronegócio capixaba na vanguarda da sustentabilidade. "É o tema fundamental porque o mundo mudou e nossos compradores querem saber, claro, da qualidade, mas, principalmente, como estamos fazendo aquele produto que está sendo vendido. Estamos usando as melhores práticas? Se sim, como fazer para provar isso? Portanto, terá muito de sustentabilidade, boas práticas e também de rastreabilidade e certificação. Quem não fizer, estará fora do jogo em um curto espaço de tempo", explicou Bergoli.
A intenção é fazer o planejamento, destacar as muitas boas ações já em andamento, organizar as atividades públicas e privadas, e otimizar o trabalho. "Já tem muita coisa boa acontecendo aqui no Estado, a indicação geográfica, por exemplo. A intenção é organizar as ações, melhorar o fluxo de informações e trabalhar nossas fragilidades. Tem muita novidade nessa área, trabalhar organizado e com planejamento é mais fácil. Nosso último Pedeag é de 2016, o mundo mudou, nossa lupa estratégica também precisa mudar", assinalou o secretário.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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