Fabricante de tintas do ES faz investimento milionário em Viana

A Ellus's Tintas, empresa fundada em 1999 na Serra, está de mudança e em crescimento. A fabricante está montando uma nova unidade em Viana, às margens do trevo das BRs 101 e 262, com estrutura física e maquinário completamente novos. O investimento é de R$ 17 milhões e num futuro próximo podem ser aportados mais R$ 12 milhões. O terreno tem 25 mil m² e a área construída é de 10 mil m². Serão abertos entre 150 e 200 novos empregos.

A expectativa dos acionistas é inaugurar a primeira etapa do empreendimento em abril. As outras duas etapas do investimento serão entregues posteriormente. "Atualmente, nossa sede está no Civit II, Serra, com uma planta de 18 mil m² de área total e 4. mil m² de área construída. Com a ampliação da planta e inovação do processo, nossa capacidade produtiva aumentará substancialmente", explicou Larissa Maciel, diretora da Ellu's Tintas.