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Expansão

Fabricante de tintas do ES faz investimento milionário em Viana

A Ellu's está montando uma nova unidade em Viana, às margens do trevo das BRs 101 e 262, com estrutura física e maquinário completamente novos

Públicado em 

13 fev 2023 às 19:25
Abdo Filho

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Abdo Filho

A Ellus's Tintas, empresa fundada em 1999 na Serra, está de mudança e em crescimento. A fabricante está montando uma nova unidade em Viana, às margens do trevo das BRs 101 e 262, com estrutura física e maquinário completamente novos. O investimento é de R$ 17 milhões e num futuro próximo podem ser aportados mais R$ 12 milhões. O terreno tem 25 mil m² e a área construída é de 10 mil m². Serão abertos entre 150 e 200 novos empregos.
A expectativa dos acionistas é inaugurar a primeira etapa do empreendimento em abril. As outras duas etapas do investimento serão entregues posteriormente. "Atualmente, nossa sede está no Civit II, Serra, com uma planta de 18 mil m² de área total e 4. mil m² de área construída. Com a ampliação da planta e inovação do processo, nossa capacidade produtiva aumentará substancialmente", explicou Larissa Maciel, diretora da Ellu's Tintas.
O foco da empresa é a construção civil. Só 10% da produção fica no Espírito Santo - daí a importância da fábrica estar logisticamente bem localizada -, os maiores destinos são: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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