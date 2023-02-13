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Questão tributária

Decisão de Fux garante R$ 50 milhões por mês ao Espírito Santo

Decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal permite que Estados voltem a cobrar ICMS em cima da transmissão e distribuição de energia

Públicado em 

13 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Presidente do STF, ministro Luiz Fux
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal Crédito: Fellipe Sampaio/STF
Em decisão tomada na sexta-feira (10), o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que os Estados voltassem a cobrar ICMS em cima dos custos de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD). O plenário da Corte deliberará sobre o tema até o início de março. O STF foi provocado pelos Estados, inclusive o Espírito Santo, via ação direta de inconstitucionalidade. Pelas contas do secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, o impacto mensal nas contas do tesouro capixaba é de R$ 50 milhões.
Os governos estaduais contestam a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS. Entendem que a União, ao mexer com o ICMS, principal tributo dos Estados, excedeu seus poderes constitucionais. A retirada dos custos de transmissão e distribuição se deu via lei complementar, em junho do ano passado, no pacote, patrocinado pelo governo Bolsonaro e aprovado pelo Congresso, que visava reduzir os preços de energia, combustíveis e telecomunicações - que pressionavam a inflação - cortando o ICMS.
Fux decidiu pela liminar por conta dos impactos gerados nos cofres de Estados e municípios (que ficam com 25% do ICMS arrecadado). A estimativa é de que, em seis meses, Estados e municípios deixaram de arrecadar, só com TUST e TUSD, R$ 16 bilhões. No Espírito Santo, segundo a Sefaz, a conta fica em R$ 300 milhões.  
Decisão de Fux garante R$ 50 milhões por mês ao Espírito Santo

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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