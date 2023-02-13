Decisão de Fux garante R$ 50 milhões por mês ao Espírito Santo

Os governos estaduais contestam a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS. Entendem que a União, ao mexer com o ICMS, principal tributo dos Estados, excedeu seus poderes constitucionais. A retirada dos custos de transmissão e distribuição se deu via lei complementar, em junho do ano passado, no pacote, patrocinado pelo governo Bolsonaro e aprovado pelo Congresso, que visava reduzir os preços de energia, combustíveis e telecomunicações - que pressionavam a inflação - cortando o ICMS.