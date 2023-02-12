Com navios em falta, importadoras de carros inovam no ES

Contêiner do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada Crédito: Reprodução/Cosco Specialized Carriers

O transporte em grande escala de carros é tradicionalmente feito em navios Roll-on/Roll-off (RoRo), equipados com rampas de acesso por onde entram em saem os veículos. São aqueles caixotões de aço, velhos conhecidos de quem acompanha diariamente o movimento de embarcações na Baía de Vitória. A questão é que essas embarcações estão em falta no mundo. Diante do cenário, que não deve melhorar, operadores portuários do Estado, que é uma das grandes portas de entrada de carros importados do Brasil, tiveram de inovar.

Em 29 de dezembro do ano passado, atracou no terminal TVV o navio Tian Shou, da Cosco Specialized Carriers, trazendo o embarque piloto de 667 veículos. O Tian Shou é um navio multipropósito, ou seja, carrega as mais diversas cargas. Para que veículos passassem a ser transportados, foram desenvolvidos contêineres do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada. Trata-se da primeira operação desse tipo no Brasil.

"Existe uma saturação da capacidade de transporte RoRo em rotas asiáticas. Além disso, houve queda dos preços de contêineres, assim, começamos a ter uma equação de custo que viabiliza a utilização de contêiner como alternativa para suprir o mercado automotivo", explicou o sócio da Setrading, operadora responsável pela operação no Estado, Thiago Pontes. "Transporte de carros em contêineres já existe, a grande novidade é o desenvolvimento e o ganho de escala dos special rack".

Navio coreano, Roll-on/Roll-off (RoRo), manobrando na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini