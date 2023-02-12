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Importação

Com navios em falta, importadoras de carros inovam no ES

Navios Roll-on/Roll-off (RoRo), especializados no transporte de veículos, estão em falta no mundo. Para suprir a demanda foi criada uma alternativa para embarcações de carga geral

Públicado em 

12 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Contêiner do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada
Contêiner do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada Crédito: Reprodução/Cosco Specialized Carriers
O transporte em grande escala de carros é tradicionalmente feito em navios Roll-on/Roll-off (RoRo), equipados com rampas de acesso por onde entram em saem os veículos. São aqueles caixotões de aço, velhos conhecidos de quem acompanha diariamente o movimento de embarcações na Baía de Vitória. A questão é que essas embarcações estão em falta no mundo. Diante do cenário, que não deve melhorar, operadores portuários do Estado, que é uma das grandes portas de entrada de carros importados do Brasil, tiveram de inovar.
Em 29 de dezembro do ano passado, atracou no terminal TVV o navio Tian Shou, da Cosco Specialized Carriers, trazendo o embarque piloto de 667 veículos. O Tian Shou é um navio multipropósito, ou seja, carrega as mais diversas cargas. Para que veículos passassem a ser transportados, foram desenvolvidos contêineres do tipo flat rack (plataforma) de 48 pés, com capacidade para três veículos cada. Trata-se da primeira operação desse tipo no Brasil.
"Existe uma saturação da capacidade de transporte RoRo em rotas asiáticas. Além disso, houve queda dos preços de contêineres, assim, começamos a ter uma equação de custo que viabiliza a utilização de contêiner como alternativa para suprir o mercado automotivo", explicou o sócio da Setrading, operadora responsável pela operação no Estado, Thiago Pontes. "Transporte de carros em contêineres já existe, a grande novidade é o desenvolvimento e o ganho de escala dos special rack".
Navio Glovis, de bandeira coreana, faz manobra na baía de Vitória
Navio coreano, Roll-on/Roll-off (RoRo), manobrando na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini
De acordo com a Alfândega do Porto de Vitória, o serviço será executado entre os portos de Taicang, na China, e Vitória em viagens diretas, sem transbordo. Outra notícia importante: redução de intervenção humana nas manobras dos veículos determinou queda no volume de avarias.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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