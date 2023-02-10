Governo marca data para a privatização da ES Gás

Dutos de distribuição de gás natural: Crédito: Divulgação | Agência Petrobras

Está definida a data para o leilão da ES Gás: 31 de março, na B3. Os interessados têm até 27 de março, dia da apresentação oficial das propostas, para montarem suas estratégias. O “aviso de leilão” está no Diário Oficial desta sexta-feira (10). Todas as informações do edital estão no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

O Estado vai colocar para vender todas as suas ações: 51% do total. A Vibra, com 49% da sociedade, também vai vender toda a participação. A companhia foi avaliada pelo BNDES, que montou a modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão.