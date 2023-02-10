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Disputa

Governo marca data para a privatização da ES Gás

O Estado vai colocar para vender todas as suas ações: 51% do total. A Vibra, com 49% da sociedade, também vai vender toda a participação

Públicado em 

10 fev 2023 às 09:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Dutos de distribuição de gás natural: Crédito: Divulgação | Agência Petrobras
Está definida a data para o leilão da ES Gás: 31 de março, na B3. Os interessados têm até 27 de março, dia da apresentação oficial das propostas, para montarem suas estratégias. O “aviso de leilão” está no Diário Oficial desta sexta-feira (10). Todas as informações do edital estão no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.
O Estado vai colocar para vender todas as suas ações: 51% do total. A Vibra, com 49% da sociedade, também vai vender toda a participação. A companhia foi avaliada pelo BNDES, que montou a modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão.
Gigantes como a Compass, da Cosan, e Grupo Energisa já demonstraram interesse na ES Gás. Grupos aqui do Espírito Santo, ligados ao setor de logística, também estão de olho e podem entrar na disputa.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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