Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimentos

Casagrande quer ex-presidente da Cesan para viabilizar Marco do Saneamento no ES

Cael teve de deixar a presidência da Cesan obrigado pela Lei das Estatais. Seu filho, Victor Linhalis, assumiu como deputado federal

Públicado em 

09 fev 2023 às 17:11
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana d'Arc, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Marco do Saneamento, aprovado em 2020 pelo Congresso Nacional, estabeleceu como meta principal a universalização da oferta de água tratada e coleta de esgoto, em todo o Brasil, até 2033. A meta, que é ousada e demanda centenas de bilhões de reais em investimentos, só será alcançada com a entrada de recursos privados. Para isso, uma série de novos regulamentos e estruturas, a cargo de Estados e municípios, precisam sair do papel. Para tocar esse trabalho, o governador Renato Casagrande vai escalar o ex-presidente da Cesan  Carlos Aurélio Linhalis.
Cael teve de deixar a presidência da Cesan em 31 de janeiro, obrigado pela Lei das Estatais. No dia 1º de fevereiro, Victor Linhalis, seu filho, assumiu como deputado federal. Por conta do grau de parentesco com um parlamentar, ele não poderia seguir à frente da estatal capixaba. Diante do cenário, o governador resolveu dar a Cael, colaborador próximo, a seguinte função: formar o Conselho de Saneamento do Espírito Santo.
"A ideia é de uma autarquia muito enxuta que terá como função organizar os próximos passos que daremos visando cumprir as metas do Marco do Saneamento. Os municípios terão 60% dos assentos deste Conselho e o Estado terá 40%. A expectativa é trabalhar em cima disso, absorver as melhores práticas, e apresentar o projeto de Lei do Saneamento à Assembleia nos próximos meses. A intenção é iniciar os trabalhos da autarquia em seis meses", explicou Casagrande.
Hoje, 32 municípios capixabas não têm contrato com a Cesan. Alguns, caso de Cachoeiro (a empresa de saneamento da cidade foi privatizada há anos), estão com a situação encaminhada. Outros vão precisar de apoio para conseguirem cumprir as metas estabelecidas em lei e não serem punidos lá na frente. "O Conselho de Saneamento vai estabelecer as regras e ajudará os municípios, sozinhos ou em blocos, no cumprimento das metas, seja com a Cesan ou não. Vamos organizar para destravar os investimentos".
Na Grande Vitória, onde a Cesan já estabeleceu parcerias com a Aegea para tocar os investimentos e a operação em Cariacica, Serra, Vila Velha e Viana, a intenção é cumprir todas as metas até o final de 2026. Em Vitória, onde não há PPP, a meta é a mesma. Até 2026, a Cesan vai investir R$ 3,8 bilhões nos 46 municípios sob sua gestão. Nesta conta não estão incluídos os aportes, via PPPs, feitos em Cariacica, Serra, Vila Velha e Viana.

Veja Também

Viana promete acelerar liberação de projetos com inteligência artificial

Superávit do governo do ES em 2022: a boa e a má notícia

Hidrogênio verde: EDP fecha parceria com grande indústria do ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cesan Saneamento Saneamento Básico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados