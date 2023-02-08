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Transição energética

Hidrogênio verde: EDP fecha parceria com grande indústria do ES

A expectativa é de que até meados de 2023 o estudo de viabilidade esteja concluído. Se sair do papel, será a primeira unidade de produção de hidrogênio verde do Estado

Públicado em 

08 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

No Espírito Santo, a expectativa é que a iniciativa acarrete uma economia de 85% a 95% do valor nas contas de energia, a depender de cada concessionária
Paineis fotovoltaicos: a EDP quer usar energia solar para produzir hidrogênio verde no ES Crédito: Freeík
A EDP fechou acordo, ainda sob sigilo, com uma das grandes indústrias do Espírito Santo para desenvolver um projeto de grande porte para a fabricação de hidrogênio verde. O contrato, que por ora apenas estuda a viabilidade econômica, foi assinado no final do ano passado. A expectativa é de que até meados de 2023 o estudo esteja concluído. Se sair do papel, será a primeira unidade de produção de hidrogênio verde do Espírito Santo.
"Cremos em seis meses de análise para definir se faremos ou não o acordo comercial", explicou o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz. "Estamos confiantes de que vai sair do papel. Temos uma planta em Pecém, no Ceará, que foi feita exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento, isso nos deu uma boa expertise. Caso vá em frente, será o primeiro projeto comercial de hidrogênio verde da EDP no Brasil".
A companhia que fechou o acordo com a EDP faz uso intensivo de gás natural em sua linha de produção. O objetivo é migrar para o hidrogênio verde, portanto, trata-se de um projeto de grande porte. A intenção da EDP é utilizar energia solar para fazer o processo de isolamento da molécula de hidrogênio. A multinacional vem investindo forte na na geração de energia solar nos últimos tempos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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