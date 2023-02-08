Hidrogênio verde: EDP fecha parceria com grande indústria do ES

A EDP fechou acordo, ainda sob sigilo, com uma das grandes indústrias do Espírito Santo para desenvolver um projeto de grande porte para a fabricação de hidrogênio verde
. O contrato, que por ora apenas estuda a viabilidade econômica, foi assinado no final do ano passado. A expectativa é de que até meados de 2023 o estudo esteja concluído. Se sair do papel, será a primeira unidade de produção de hidrogênio verde do Espírito Santo.
"Cremos em seis meses de análise para definir se faremos ou não o acordo comercial", explicou o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz. "Estamos confiantes de que vai sair do papel. Temos uma planta em Pecém, no Ceará, que foi feita exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento, isso nos deu uma boa expertise. Caso vá em frente, será o primeiro projeto comercial de hidrogênio verde da EDP no Brasil".