Hidrogênio verde: EDP fecha parceria com grande indústria do ES

"Cremos em seis meses de análise para definir se faremos ou não o acordo comercial", explicou o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz. "Estamos confiantes de que vai sair do papel. Temos uma planta em Pecém, no Ceará, que foi feita exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento, isso nos deu uma boa expertise. Caso vá em frente, será o primeiro projeto comercial de hidrogênio verde da EDP no Brasil".