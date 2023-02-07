Portocel manda equipamento desenvolvido no ES para porto da Holanda

A inovação chamou a atenção de donos de portos e armadores do mundo todo. Conversas sobre o compartilhamento da tecnologia já acontecem há algum tempo com vários operadores, mas as negociações estão mais avançadas com o Porto de Verbrugge, um dos maiores operadores de carga florestal da Europa. "Este é um primeiro passo de uma parceria mais profunda que formalizamos com a Verbrugge International, uma gigante do setor. É a primeira negociação de fato do spreader automático e estamos muito confiantes. Eles vão nos ajudar no desenvolvimento da segunda versão do equipamento, que virá com muito mais tecnologia embarcada (inclusive inteligência artificial) e seguro", explicou a gerente de Estratégia, Gestão e Novos Negócios de Portocel, Valéria Provete.