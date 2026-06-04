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Além da psicoterapia: conheça opções de tratamentos integrativos para a saúde mental 

A medicina integrativa trata o paciente de forma holística, analisando corpo, mente, emoções e espírito

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 17:15

Portal Edicase

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Publicado em 

04 jun 2026 às 17:15
A medicina integrativa trata o paciente de forma holística (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
A medicina integrativa trata o paciente de forma holística Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Cuidar da mente e das emoções é fundamental para a melhora da saúde física e psicológica. Para exercer esses cuidados, a psicoterapia geralmente é o caminho escolhido. Contudo, também é possível alinhar a abordagem psicoterapêutica a tratamentos integrativos.
Amedicina integrativa trata opacientede forma holística, ou seja, analisando o todo: corpo, mente, emoções eespírito. Seu objetivo envolve não apenas o alívio dos sintomas, mas tambéma descoberta da raiz do problema.No Brasil,esses tratamentossão regulamentadospelo Sistema Único de Saúde (SUS)por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).
Como o próprio nome diz, a medicina integrativa serve para ser integradaaotratamento psicoterapêutico,não podendo substituí-lo.“A psicoterapia trabalha questões estruturais, padrões de comportamento e emoções de forma mais aprofundada. O idealéa combinaçãodas duas abordagens, criando um cuidado mais completo e eficaz”, explica a psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero.

Opções de tratamentosintegrativos

Entre as principais opções de tratamentosintegrativos, estão:
  • Meditação: treinamento mental no qual o indivíduo direciona a atenção e a consciência para o momento presente, visando aliviar o estresse e a ansiedade;
  • Acupuntura:terapia milenar chinesaque consiste na inserção de agulhas finas em partes específicas do corpo. O tratamento visa aliviar as dores físicas e emocionais, além de equilibrar a energia da alma;
  • Reiki:tratamentoemque há a imposição das mãos do terapeuta sobre o corpo do paciente.O objetivo é equilibrar oschakras, que são centros de energiasdo corpo;
  • Aromaterapia:terapia que utilizaaromas eóleosextraídos de plantas, flores e raízes. O tratamento buscamelhorar as estruturas cerebrais pormeio da inalaçãoe da absorção pela pele.
Todos os tratamentos integrativos utilizam técnicas e métodos naturais, buscando promover equilíbrio físico, emocional e mental de forma mais ampla. Além disso, segundo Daniele Caetano, é importante respeitar o ritmo individual durante as sessões, já que cada organismo responde de maneira diferente aos estímulos e processos terapêuticos. Dessa forma, o acompanhamento tende a ser mais personalizado, considerando as necessidades, limitações e particularidades de cada pessoa.
Qualquer indivíduo que passe por altos níveis de estresse pode se beneficiar da medicina integrativa (Imagem: YoloStock | Shutterstock)
Qualquer indivíduo que passe por altos níveis de estresse pode se beneficiar da medicina integrativa Crédito: Imagem: YoloStock | Shutterstock

Benefícios da medicina integrativa 

Qualquer pessoa que esteja passando por altos níveis de estresse, ansiedade e/ou sobrecarga emocional pode se beneficiar da medicina integrativa. Além disso, os tratamentos são recomendados para aqueles que desejam desacelerar e se reconectar consigo. “O importante é que a abordagem faça sentido para quem está recebendo”, ressalta Daniele Caetano.  
Além de aliviar sintomas físicos e emocionais, os tratamentos integrativos também ajudam a melhorar a qualidade do sono , aumenta a clareza mental, diminui a irritabilidade e fortalece o sistema imunológico. De acordo com Sérgio de Albuquerque, terapeuta integrativo e acupunturista da Clínica Revitalis, quando a pessoa consegue lidar melhor com o estresse e as emoções do dia a dia, também pode haver uma melhora nos relacionamentos, assim como um aumento na produtividade acadêmica e profissional.  

Cuidados necessários ao investir no tratamento integrativo 

Para garantir a segurança, é importante se atentar à escolha e à duração do tratamento integrativo. Para isso, segundo Sérgio de Albuquerque, o primeiro passo é pesquisar profissionais qualificados, ou seja, aqueles que realizam boas avaliações e entendem como aplicar as técnicas das terapias de acordo com as necessidades de cada pessoa. 
Além disso, Daniele Caetano comenta que, durante o tratamento, o paciente precisa respeitar os próprios limites e buscar entender se aquela abordagem está realmente funcionando para ele. Por fim, associado ao tratamento integrativo, é essencial investir em hábitos saudáveis, como  boa alimentação , noites de sono de qualidade e prática de exercícios físicos. “O estilo de vida tem sido cada vez mais visto como parte fundamental da saúde mental”, finaliza a psicoterapeuta.  

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