Além da psicoterapia: conheça opções de tratamentos integrativos para a saúde mental 

A medicina integrativa trata o paciente de forma holística Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Cuidar da mente e das emoções é fundamental para a melhora da saúde física e psicológica. Para exercer esses cuidados, a psicoterapia geralmente é o caminho escolhido. Contudo, também é possível alinhar a abordagem psicoterapêutica a tratamentos integrativos.

Amedicina integrativa trata opacientede forma holística, ou seja, analisando o todo: corpo, mente, emoções eespírito. Seu objetivo envolve não apenas o alívio dos sintomas, mas tambéma descoberta da raiz do problema.No Brasil,esses tratamentossão regulamentadospelo Sistema Único de Saúde (SUS)por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).

Como o próprio nome diz, a medicina integrativa serve para ser integradaaotratamento psicoterapêutico,não podendo substituí-lo.“A psicoterapia trabalha questões estruturais, padrões de comportamento e emoções de forma mais aprofundada. O idealéa combinaçãodas duas abordagens, criando um cuidado mais completo e eficaz”, explica a psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero.

Opções de tratamentosintegrativos

Entre as principais opções de tratamentosintegrativos, estão:

Meditação: treinamento mental no qual o indivíduo direciona a atenção e a consciência para o momento presente, visando aliviar o estresse e a ansiedade;

Acupuntura:terapia milenar chinesaque consiste na inserção de agulhas finas em partes específicas do corpo. O tratamento visa aliviar as dores físicas e emocionais, além de equilibrar a energia da alma;

Reiki:tratamentoemque há a imposição das mãos do terapeuta sobre o corpo do paciente.O objetivo é equilibrar oschakras, que são centros de energiasdo corpo;

Aromaterapia:terapia que utilizaaromas eóleosextraídos de plantas, flores e raízes. O tratamento buscamelhorar as estruturas cerebrais pormeio da inalaçãoe da absorção pela pele.

Todos os tratamentos integrativos utilizam técnicas e métodos naturais, buscando promover equilíbrio físico, emocional e mental de forma mais ampla. Além disso, segundo Daniele Caetano, é importante respeitar o ritmo individual durante as sessões, já que cada organismo responde de maneira diferente aos estímulos e processos terapêuticos. Dessa forma, o acompanhamento tende a ser mais personalizado, considerando as necessidades, limitações e particularidades de cada pessoa.

Qualquer indivíduo que passe por altos níveis de estresse pode se beneficiar da medicina integrativa Crédito: Imagem: YoloStock | Shutterstock

Benefícios da medicina integrativa

Qualquer pessoa que esteja passando por altos níveis de estresse, ansiedade e/ou sobrecarga emocional pode se beneficiar da medicina integrativa. Além disso, os tratamentos são recomendados para aqueles que desejam desacelerar e se reconectar consigo. “O importante é que a abordagem faça sentido para quem está recebendo”, ressalta Daniele Caetano.

Além de aliviar sintomas físicos e emocionais, os tratamentos integrativos também ajudam a melhorar a qualidade do sono , aumenta a clareza mental, diminui a irritabilidade e fortalece o sistema imunológico. De acordo com Sérgio de Albuquerque, terapeuta integrativo e acupunturista da Clínica Revitalis, quando a pessoa consegue lidar melhor com o estresse e as emoções do dia a dia, também pode haver uma melhora nos relacionamentos, assim como um aumento na produtividade acadêmica e profissional.

Cuidados necessários ao investir no tratamento integrativo

Para garantir a segurança, é importante se atentar à escolha e à duração do tratamento integrativo. Para isso, segundo Sérgio de Albuquerque, o primeiro passo é pesquisar profissionais qualificados, ou seja, aqueles que realizam boas avaliações e entendem como aplicar as técnicas das terapias de acordo com as necessidades de cada pessoa.