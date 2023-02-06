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De mudança

Cesan terá sede nova, mas seguirá no Centro de Vitória

Novo presidente da companhia de saneamento quer uma área mais moderna para a empresa. Já foi iniciada a busca por imóveis para comprar ou alugar

Públicado em 

06 fev 2023 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fundos Prédio Bemge, Centro de Vitória
Edifício Bemge, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Munir Abud, que assumiu a presidência da Cesan na quarta-feira passada (01), já bateu o martelo: vai mudar a sede da Cesan de lugar. O comando da estatal com a maior carteira de investimentos do Espírito Santo - são pelo menos R$ 4 bi até 2026 -, por enquanto, ocupa várias salas do edifício Bemge, no Centro de Vitória. Cerca de 300 funcionários trabalham ali.
"Precisamos de uma estrutura mais moderna e dinâmica, em linha com as melhores práticas do mundo corporativo. A decisão já está tomada, vamos sair do Bemge", afirmou Abud. Segundo ele, já foi iniciada a busca por um imóvel que comporte a estrutura da Cesan. "Podemos alugar ou comprar. Caso não esteja em boas condições, faremos uma reforma ou revitalização, se for um prédio histórico. Também está decidido que a nova sede da Cesan, que vai mostrar a companhia para as pessoas, hoje estamos um pouco escondidos, será no Centro de Vitória. Já estamos buscando o imóvel ideal".
Ciente da decisão, o governador Renato Casagrande só pediu para que a sede da empresa continuasse no Centro da Capital. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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