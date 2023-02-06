Cesan terá sede nova, mas seguirá no Centro de Vitória

"Precisamos de uma estrutura mais moderna e dinâmica, em linha com as melhores práticas do mundo corporativo. A decisão já está tomada, vamos sair do Bemge", afirmou Abud. Segundo ele, já foi iniciada a busca por um imóvel que comporte a estrutura da Cesan. "Podemos alugar ou comprar. Caso não esteja em boas condições, faremos uma reforma ou revitalização, se for um prédio histórico. Também está decidido que a nova sede da Cesan, que vai mostrar a companhia para as pessoas, hoje estamos um pouco escondidos, será no Centro de Vitória. Já estamos buscando o imóvel ideal".