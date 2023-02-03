Tribunal de Contas aprova por unanimidade privatização da ES Gás

Os conselheiros acompanharam o voto dado pelo relator da matéria, Rodrigo Coelho. Os membros do TCES fizeram uma única determinação: alterar a redação do trecho do edital que proíbe que empresas em recuperação judicial participem do leilão de privatização. O Tribunal de Contas ainda fez três recomendações: aprofundar apuração das despesas com pessoal; ampliação do prazo para apresentação de propostas de 15 para, pelo menos, 30 dias; e refazer estimativa de custos com serviços de terceiros.