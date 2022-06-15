Cesan afirma que cumprirá metas do marco do saneamento antes do prazo

Carlos Aurélio Linhalis, presidente da Cesan, garante que a estatal capixaba de saneamento cumprirá, até com uma certa folga, as duas principais metas do marco do saneamento
: 99% dos domicílios com água encanada e 90% de esgoto tratado até 2033. "Entre 2027 e 2028, os 53 municípios atendidos pela Cesan terão 99% de água encanada e 90% do esgoto tratado. Não tenho dúvidas disso".
Além das Parcerias Público-Privadas estabelecidas
em Vila Velha, Serra e Cariacica/Viana, Cael, como é conhecido o presidente da companhia, afirma que um robusto programa de investimentos tocado pela companhia vai permitir alcançar a meta. Até o final de 2022 a Cesan vai entregar um pacote de obras, iniciado em 2019, de R$ 1,6 bi. A partir do ano que vem, mais R$ 2,4 em obras começam a sair do papel. Tudo deve estar entregue até 2026.
"Está tudo contratado e temos R$ 1,4 bi em caixa para isso. Agora no segundo semestre iremos ao mercado buscar R$ 1 bilhão para complementar esse pacote". Linhalis afirmou que a injeção de recursos deverá vir por meio de um mix. "Estamos estudando, mas pode ser via empréstimo tradicional, emissão de debêntures, enfim, está sendo estudado. Deveremos fazer com mais de uma instituição financeira".