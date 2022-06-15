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Investimento

Cesan afirma que cumprirá metas do marco do saneamento antes do prazo

Aprovado em 2020 pelo Congresso Nacional, novo marco regulatório determina que 99% das casas precisam ter água encanada e 90% esgoto tratado até 2033

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

15 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana Darc, Vitória. A estação da Cesan recebe 70% do esgoto da cidade de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Carlos Aurélio Linhalis, presidente da Cesan, garante que a estatal capixaba de saneamento cumprirá, até com uma certa folga, as duas principais metas do marco do saneamento: 99% dos domicílios com água encanada e 90% de esgoto tratado até 2033. "Entre 2027 e 2028, os 53 municípios atendidos pela Cesan terão 99% de água encanada e 90% do esgoto tratado. Não tenho dúvidas disso".
Além das Parcerias Público-Privadas estabelecidas em Vila Velha, Serra e Cariacica/Viana, Cael, como é conhecido o presidente da companhia, afirma que um robusto programa de investimentos tocado pela companhia vai permitir alcançar a meta. Até o final de 2022 a Cesan vai entregar um pacote de obras, iniciado em 2019, de R$ 1,6 bi. A partir do ano que vem, mais R$ 2,4 em obras começam a sair do papel. Tudo deve estar entregue até 2026.
"Está tudo contratado e temos R$ 1,4 bi em caixa para isso. Agora no segundo semestre iremos ao mercado buscar R$ 1 bilhão para complementar esse pacote". Linhalis afirmou que a injeção de recursos deverá vir por meio de um mix. "Estamos estudando, mas pode ser via empréstimo tradicional, emissão de debêntures, enfim, está sendo estudado. Deveremos fazer com mais de uma instituição financeira".
Cael não falou sobre o assunto em nenhum momento da conversa com a coluna, mas o pacote de obras e a garantia do cumprimento das metas do marco do saneamento não deixam de ser uma resposta para quem critica a eficiência e a capacidade da estatal, inclusive dentro do governo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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