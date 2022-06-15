Cesan afirma que cumprirá metas do marco do saneamento antes do prazo

"Está tudo contratado e temos R$ 1,4 bi em caixa para isso. Agora no segundo semestre iremos ao mercado buscar R$ 1 bilhão para complementar esse pacote". Linhalis afirmou que a injeção de recursos deverá vir por meio de um mix. "Estamos estudando, mas pode ser via empréstimo tradicional, emissão de debêntures, enfim, está sendo estudado. Deveremos fazer com mais de uma instituição financeira".