Mudança de endereço: Arezzo vai para armazém gigante em Cariacica

O Grupo Arezzo&Co, gigante do vestuário brasileiro, está de mudança em Cariacica. Inaugurado em 2016, o centro de distribuição da companhia, na Rodovia do Contorno
, com algo próximoa 20 mil m2, ficou pequeno para o tamanho da empresa. Em agosto, a dona de marcas como Schutz, Anacapri e Vans, vai para um espaço mais amplo, de 80 mil m2, também no Contorno e no município de Cariacica. O investimento total estimado é de R$ 200 milhões.
A companhia ainda não fez o anúncio da troca de endereço, mas já há um intenso movimento entre os fornecedores que ficarão responsáveis pela mudança. Dada a quantidade de itens, num mercado com cada vez menos estoques e cada vez mais pautado pelo e-commerce, trata-se de uma operação bastante complexa.