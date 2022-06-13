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Ampliação

Mudança de endereço: Arezzo vai para armazém gigante em Cariacica

Atual centro de distribuição, também em Cariacica e inaugurado em 2016, não comporta mais o tamanho da operação, que cresceu muito de lá para cá

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

13 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Condominio Logistico Braslog, Cariacica
Galpão onde ficarão as novas instalações da Arezzo está sendo concluído Crédito: Ricardo Medeiros
O Grupo Arezzo&Co, gigante do vestuário brasileiro, está de mudança em Cariacica. Inaugurado em 2016, o centro de distribuição da companhia, na Rodovia do Contorno, com algo próximoa 20 mil m2, ficou pequeno para o tamanho da empresa. Em agosto, a dona de marcas como Schutz, Anacapri e Vans, vai para um espaço mais amplo, de 80 mil m2, também no Contorno e no município de Cariacica. O investimento total estimado é de R$ 200 milhões.
A companhia ainda não fez o anúncio da troca de endereço, mas já há um intenso movimento entre os fornecedores que ficarão responsáveis pela mudança. Dada a quantidade de itens, num mercado com cada vez menos estoques e cada vez mais pautado pelo e-commerce, trata-se de uma operação bastante complexa.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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