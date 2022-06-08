Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

BTG vai inaugurar ainda em junho termelétricas de R$ 1,1 bi no ES

Ampliações das usinas de Linhares e Viana, e a construção da de Povoação foram feitas por conta da crise energética enfrentada pelo país no 2° semestre de 2021

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 17:26

Públicado em 

08 jun 2022 às 17:26
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Energia elétrica
Crédito: Carlos Alberto
O banco BTG Pactual, gestor dos fundos de investimento que são donos das usinas termelétricas de Viana (ampliação de 21%), Linhares (ampliada em 17%) e Povoação (100% nova), pretende entregar as novas instalações até o final de junho. O investimento total é de R$ 1,1 bilhão e o suprimento de energia do país será ampliado em 148 megawatts (MW) - 37 MW a mais em Viana, 36 MW em Linhares e 75 MW em Povoação.
Caso a licença de operação a ser dada pelo Iema não atrase, será o final de um processo, no mínimo, tenso. As térmicas são fruto de um leilão emergencial feito pelo governo federal no auge da crise hídrica, em outubro do ano passado. Ou seja, tiveram de sair do papel em tempo recorde. Aliás o edital privilegiava justamente a velocidade de entrega. Por conta disso, o valor pago pelo governo ficou acima do normal.

Veja Também

Fundador da Wine investe em startup que vai conectar experts

Projeto de banheiro unissex atira no que vê e acerta no que não vê

Cofril quer chegar a Rio, Minas e Bahia para dobrar de tamanho

Tudo era para estar pronto em 1º de maio, prazo não cumprido. O governo federal, cobrando multa das empresas, concedeu mais três meses. Se as térmicas não colocarem a energia contratada a mais no sistema até agosto, o governo pode romper o contrato e não pagar nada para as companhias. Um belo risco. No meio disso tudo, uma greve de caminhoneiros autônomos fechou a entrada do Terminal de Vila Velha por alguns dias, atrasando a chegada de equipamentos, o que só aumentou o desafio.
As obras estão em ritmo acelerado, com 700 pessoas trabalhando, em dois turnos estendidos (20 horas diárias), sete dias por semana. Já estão em curso os procedimentos para obtenção de autorização para iniciar a operação em teste junto ao Operador Nacional do Sistema e as tratativas com o Iema para emissão das licenças de operação.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

edp espírito santo Linhares Viana BTG Pactual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados