BTG vai inaugurar ainda em junho termelétricas de R$ 1,1 bi no ES

O banco BTG Pactual, gestor dos fundos de investimento que são donos das usinas termelétricas de Viana (ampliação de 21%), Linhares (ampliada em 17%) e Povoação (100% nova), pretende entregar as novas instalações até o final de junho. O investimento total é de R$ 1,1 bilhão e o suprimento de energia do país será ampliado em 148 megawatts (MW) - 37 MW a mais em Viana, 36 MW em Linhares e 75 MW em Povoação.