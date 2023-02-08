Superávit do governo do ES em 2022: a boa e a má notícia

Pelas contas da Secretaria da Fazenda, durante os seis meses de 2022 em que vigorou o corte do ICMS, o Estado deixou de arrecadar algo próximo a R$ 800 milhões que estavam no orçamento (que foi fechado no ano anterior, quando ainda não se debatia a redução do imposto). Sobre os investimentos, que já estavam na planilha orçamentária feita em 2021, houve um avanço de mais de R$ 1 bilhão: de R$ 1,54 bi, em 21, para R$ 2,86 bi, em 22. A redução do superávit já era prevista por conta dos investimentos, mas as mexidas no ICMS intensificaram a queda.