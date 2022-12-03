Novo plano de desenvolvimento para o agro capixaba vem aí

Plantação de café em Linhares, Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

"O agro tem crescido muito e mudou muito. Precisamos de um plano de desenvolvimento que esteja adequado a este novo momento. Vai ser algo que olhe para o setor privado profissional e também para a agricultura familiar, passando pelas relevantes cooperativas que compõem todo este ecossistema", adiantou o vice eleito.

Na equipe pensada por Renato Casagrande para o seu terceiro governo, Ricardo Ferraço comandará toda a agenda econômica. Já anunciado como secretário de Desenvolvimento , Ricardo terá sob seu comando direto as pastas da Agricultura e de Meio Ambiente, além de uma interlocução constante com a secretaria da Fazenda.

"O agro tem se mostrado um setor muito dinâmico. É o momento propício para discutirmos novos arranjos e possibilidades, sempre pensando em competitividade, qualidade e sustentabilidade. O novo plano vai contemplar tudo isso". Ferraço quer foco nos novos modelos de financiamento que estão sendo abertos pelo mercado de capitais, na agenda ESG (sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança) e no avanço da produtividade (o tema infraestrutura será central).