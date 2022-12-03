Novo plano de desenvolvimento para o agro capixaba vem aí

Ricardo Ferraço, vice-governador eleito do Espírito Santo e já anunciado como futuro secretário de Estado de Desenvolvimento,
pretende colocar de pé, no decorrer de 2023, um plano de desenvolvimento específico para o agronegócio
capixaba. O projeto ainda não foi batizado, mas seguiria os mesmos moldes do antigo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag), que teve três edições. A última foi em 2015, a primeira, de 2003, foi executada quando Ricardo era secretário de Agricultura, no primeiro governo Paulo Hartung.
"O agro tem crescido muito e mudou muito. Precisamos de um plano de desenvolvimento que esteja adequado a este novo momento. Vai ser algo que olhe para o setor privado profissional e também para a agricultura familiar, passando pelas relevantes cooperativas que compõem todo este ecossistema", adiantou o vice eleito.
"O agro tem se mostrado um setor muito dinâmico. É o momento propício para discutirmos novos arranjos e possibilidades, sempre pensando em competitividade, qualidade e sustentabilidade. O novo plano vai contemplar tudo isso". Ferraço quer foco nos novos modelos de financiamento que estão sendo abertos pelo mercado de capitais, na agenda ESG (sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança) e no avanço da produtividade (o tema infraestrutura será central).
"Nossos clientes, principalmente os europeus, exigem respeito ao meio ambiente, mas para provar que respeitamos temos de ter certificações. Todos estamos preparados para esse novo momento? O plano vai dar uma importante contribuição para o nosso agro".