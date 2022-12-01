Ricardo Ferraço, o supersecretário de Renato Casagrande no ES

O governador Renato Casagrande (PSB), reeleito para mais um mandato, junto de Ricardo Ferraço (PSDB), futuro vice-governador Crédito: Divulgação

O tucano coordenaria as áreas de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura. A dúvida era se, além disso, ele ainda acumularia o comando de uma dessas secretarias.

As urnas reconduziram Casagrande e, nesta quinta-feira (1), veio o anúncio: Ricardo vai ser chefiar a pasta de Desenvolvimento. E vai ter ascendência sobre as demais.

"Ele vai ser empoderado para isso por mim. Antes de ser secretário, ele é vice-governador. Na relação que temos, de parceria e compromisso, ele tem ascendência sobre todos os secretários", destacou o governador, em entrevista concedida à imprensa.

O empoderamento de Ricardo, ao contrário do que indica Casagrande, não vem apenas do fato de ele ser o vice.

Basta lembrar que outros companheiros de chapa do socialista, Givaldo Vieira (2011–2015), então filiado ao PT, e Jacqueline Moraes (2018-2022), do PSB, não tiveram o mesmo protagonismo.

O vice-governador eleito é próximo ao empresariado de alta plumagem e à centro-direita, setores que se engajaram, na reta final, na campanha do socialista.

Não que isso inviabilize o "empoderamento" de outros atores, como o PT, que, certamente, vai ganhar uma secretaria para chamar de sua.

SUPERSECRETÁRIO

Ricardo, entretanto, ganha ares de supersecretário. Mesmo sem uma supersecretaria.

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) vai ser desmembrada . É graças a isso que a futura pasta do tucano vai voltar a existir.

O projeto de lei que trata do tema já está na Assembleia Legislativa.

A Sectides, então superpasta, era comandada por Tyago Hoffmann (PSB) que, a partir de fevereiro de 2023, vai ser deputado estadual.

A recriação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) vai custar R$ 1 milhão em 2023, outro milhão em 2024 e mais um no ano seguinte, conforme especifica o texto enviado ao Legislativo.

"Compreendemos que é uma secretaria que precisa de estatura, uma pessoa com trânsito aqui e no Brasil todo. Ricardo tem muito conhecimento e será um secretário que vai fazer essa grande articulação estadual, nacional e fora do Brasil", adiantou o governador.

"Vai me ajudar na coordenação dos trabalhos na área da Agricultura e do Meio Ambiente, com uma visão de que desenvolvimento que tem que incorporar inovação, educação, formação profissional e sustentabilidade", emendou.

"Vamos inserir o Espírito Santo na nova economia, aproveitar a economia do mar, a geração de energia eólica (...) requalificar nosso comércio exterior", exemplificou Ricardo Ferraço.

A aposta pode beneficiar o governo, dando mais dinâmica aos setores econômico e ambiental.

O último, aliás, foi bastante criticado na campanha. O próprio governador reconheceu que o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) ainda está saindo da Idade da Pedra.

Por outro lado, é preciso lembrar que Ricardo é indemissível. Claro que poderia perder o posto de secretário, mas, por ter mandato eletivo, vai ser sempre uma figura do governo, para o bem ou para o mal. E Casagrande vai ter que lidar com o vice empoderado que ele mesmo criou.

PRÉ-SUPERSECRETÁRIO

Enquanto não assume a vice-governadoria e a Sedes, Ricardo já está trabalhando.

O governador confirmou que o tucano é consultado sobre a escolha de outros secretários, a exemplo dos de Agricultura e Meio Ambiente, com os quais deve tratar cotidianamente.

O trabalho, por enquanto, não é remunerado. Casagrande também frisou que o tucano não vai receber dois salários por acumular funções a partir de 2023.

SUCESSÃO

O pagamento de Ricardo pode ser outro, não pecuniário. A visibilidade que ele vai ter como supersecretário é um ativo para a corrida eleitoral de 2026.

Evidentemente, há muita água para passar por baixo da ponte até lá. Mas o vice eleito é lembrado desde já como um possível candidato ao Palácio Anchieta, afinal, Casagrande não vai poder tentar a reeleição.